醫療科技多！花蓮衛生局籲勿信不實廣告　醫曝判斷3關鍵

▲▼花蓮衛生局表示，選擇醫療服務時，注意「停、看、聽」避免誤信誇大不實的廣告，免得花錢又傷身。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來，醫療科技快速發展，許多新興技術如基因檢測、細胞治療等陸續問世，為民眾帶來更精準的診斷與治療選擇。然而，面對眾多資訊，如何分辨合法、安全且經主管機關核准的技術，成為影響健康的重要關鍵。選擇醫療服務時，注意「停、看、聽」確認技術是否獲得政府認可，避免誤信誇大不實的廣告，免得花錢又傷身。



花蓮縣衛生局長朱家祥局長表示，113年再生醫療法通過，屬新興醫療科技，常見新興醫療科技包含實驗室開發檢測項目及細胞治療，實驗室開發檢測項目可使民眾瞭解自身疾病風險、協助疾病診斷或做為用藥參考，細胞治療則可以用於治療慢性缺血性腦中風、癌症、關節炎等疾病，強調個人化治療，透過更精確的診斷以改善疾病的預防、治療及管理，有助於應對未來健康挑戰。





在面對各種管道的醫療科技訊息，急著治療疾病的鄉親可能會非常困擾，擔心錯過最新治療方式，又害怕被騙使用不適合的醫療技術。朱家祥呼籲鄉親選擇新興醫療科技時，可以透過3點進行基本判斷：

1. 「停」：避免聽誇大不實的廣告，聲稱「快速見效」、「完全無副作用」等誇張療效的醫療技術，可透過衛生福利部官方網站查詢確認該技術是否獲得衛生福利部核准。

2. 「看」：選擇合法醫療機構，以確保醫療技術的應用符合標準。

3. 「聽」：聽取專業醫師建議，接受治療前，與醫師討論治療方案，並了解其風險、效果及適應症，讓治療更符合您的需求。

▲選擇醫療服務時，民眾應以自身健康為優先考量，與醫師充分討論確保健康安全。



朱家祥進一步表示，在選擇醫療服務時，民眾應該以自身健康為優先考量，與醫師充分討論並確認治療計畫和收費方式，確保健康安全。花蓮縣衛生局設有衛教主軸宣導專區網址(https://www.hlshb.gov.tw)，提供相關資訊，有需要的民眾可以進一步了解經政府合法使用的最新醫療科技，避免誤信未經核准的醫療技術或不實廣告。