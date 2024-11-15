桃園青年創業月11／19啟動　四大活動搭建交流合作平台

▲桃園青年創業月11/19啟動。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局15日表示，「2024桃園青年創業月」活動，11月19日起陸續辦理「桃園國際共創日」、「Meet Taipei創新創業嘉年華」、「新創論壇暨交流茶會」、「桃園青創博覽會」四場盛大活動，期為青年創業者搭建交流合作平台，提供跨界合作機會，鼓勵青年探索新商機並拓展產業視野。

市府青年局長候佳齡表示，「2024桃園青年創業月」活動內容涵蓋展會、論壇、講座及工作坊，首先由「Taoyuan Start Gate桃園國際共創日」於11月19日在桃園會展中心登場，攜手全球知名加速器Plug & Play與Asia Bridge等國內外新創資源，邀請Citi及Realtek等國際企業參與，逾10家新創公司將展示數位轉型和ESG解決方案，並與大型企業分享AI應用轉型及跨界合作的實務經驗，讓桃園成為國際創業的聚焦點。

▲艾里空公司展示其非接觸式老年人跌倒偵測技術。（圖／青年局提供）

11月21日則將移師位於台北圓山花博園區的「Meet Taipei創新創業嘉年華」，市府青年局將率領36組新創公司進駐「桃園創新形象館」，在全亞洲最大的新創展會展示桃園創新成果。11月22日在桃園天際線舉辦「新創論壇暨交流茶會」，邀請資深創業家分享亞太經貿趨勢，通過「老創」帶領「新創」的經驗傳承，激勵青年創業者學習前輩成功經驗。

最終壓軸為12月3日的「桃園青創博覽會」於桃園會展中心登場，匯聚全國100組青年創業團隊。活動專注於智慧科技和永續發展的創新應用，預計吸引超過500位產業代表、投資人及創育機構經理人共襄盛舉，透過展示創新成果與交流合作，桃園青年創業月活動期望激發更多創意，深化跨產業的協作機會。

市府青年局亦於該局，展示所屬青創基地創業團隊的創新成果。包括：賦能知莘公司展示「Logic Bear貝思熊邏輯思維服務」，透過數位學習和情境式互動提升兒童的邏輯思維能力；希望方程式有限公司則推出專為35歲以上單身族群設計的「35+社交平台」，利用金融級身份驗證和AI防詐技術，打造安全的社交空間；艾里空公司展示其非接觸式老年人跌倒偵測技術，藉由聲音辨識與毫米波雷達，提供高效的安全監控解決方案。

市府青年局長侯佳齡強調，隨著AI和創新科技的快速發展，桃園新創生態系統日益蓬勃。青年局今年已協助新創企業獲得超過1,500萬元創業補助和5,000萬元潛在訂單，並持續推動與國際創業夥伴的合作。侯局長表示，透過「青年創業月」的系列活動，市府將進一步營造創新創業的氛圍，支持青年創業者的成長發展，為城市經濟注入更多活力。