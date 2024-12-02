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探索生命與社會關懷　中山醫大首屆全國醫學人文競賽揭曉

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中中山醫學大學第一屆全國醫學人文競賽共23位得獎者脫穎而出，分別獲得特優、優選及佳作獎項 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中中山醫學大學第一屆全國醫學人文競賽日前登場，吸引全國大專院校學生踴躍參與，本次共有54件作品參賽，總獎金高達10萬元。主辦單位中山醫大醫學人文教育委員會表示，這次競賽分為攝影、影音、新詩、散文、小說等五大項目，作品內容涵蓋對生命的反思，多元性別探討等豐富議題，呈現學生對醫療與人文等多方面的深入關注與思考解讀，共23位得獎者脫穎而出，分別獲得特優、優選及佳作獎項。

影音組特優由醫學系黃冠綸奪得，他以MV方式探討人性與活著的價值，運鏡細膩，而他同時也是臺灣公衛學生聯合會創作的HIV公益歌曲《一樣 As Usual》導演，謙虛表示會繼續用鏡頭為生命發聲。

小說組特優柯幸妤則以日記形式，透過醫生視角揭示同志情愛，盼促進大眾理解與包容並減少刻板印象。來自國防醫學大學醫學系的吳永濬，一舉獲得新詩組佳作及散文組優選雙料佳績，特地到場領獎，他表示自己在師長鼓勵下參賽，認同醫學須結合人文關懷，才能提供更溫暖且精準的醫療服務。

此次評審邀請到嘉義大學中文系副教授陳政彥、編劇及演員包容任、急診醫師兼極地生態攝影師貝琪梨、醫師斜槓作家謝宛婷等專家進行評分。

影音評審包容任表示，參賽作品難分軒輊，形式多元，獲獎關鍵就在於作品的藝術表現與醫療主題的結合度。散文與新詩組評審陳政彥副教授則稱讚學生文字表現細膩精準，令人驚喜，期盼有更多醫療文學人才誕生。

中山醫大副校長林俊哲表示，藝術是深化人文素養的重要途徑，未來將繼續舉辦類似競賽，打造醫學生創作交流平台。醫學人文科主任兼評審長黃馨葆表示，此次比賽看見學生無限創造力，盼藉由競賽推廣醫學人文關懷風氣。中山醫大從今起至12月6日，該校正心樓將展出新詩、散文、攝影及小說等21件靜態作品，邀請社會大眾一起共同體驗醫學與人文相遇的美好火花。

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