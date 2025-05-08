母親節前美力變身！　台南就業中心攜手全家徵才

▲台南就業中心母親節前夕辦理「媽媽的職場變身日」，婦女學員在講師帶領下體驗面試妝容與穿搭技巧，現場氣氛溫馨歡樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助婦女重返職場、提升就業信心，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心在母親節前夕舉辦「媽媽的職場變身日－美力升級×職場見習」活動，8日於安平產業園區登場，結合形象講座、便利商店實作與現場徵才，吸引多位有志投入服務業的媽媽們熱情參與，在歡笑與感動中妝出職場新自信。

活動上午由大台南美姿美儀造形職業工會講師吳珈慧授課，從面試妝容、服裝搭配到儀態調整，全方位傳授職場形象技巧，更安排「錯誤造型」示範，讓媽媽們在笑聲中吸收實用技巧。實作時間中，學員們互相鼓勵、交流穿搭心得，一位林小姐感性地說：「顧小孩多年早忘了打扮，今天被誇漂亮，真的很感動。」吳老師也代表工會致贈眉筆與康乃馨，為母親節添上溫馨回憶。

下午學員轉往全家便利商店府南門市，進行收銀、補貨、上架等見習體驗，親身感受門市職場節奏。一名媽媽笑說：「沒想到補貨比追小孩容易多了！」不少人更驚喜發現自己依然能勝任工作，找回多年未有的自信與動力。

現場徵才媒合會也熱絡展開，多位學員主動參與面試，初步即獲錄取意願。全家便利商店招募經理歐陽嘉駿表示，看見這群媽媽們態度積極、學習力強，「是我們最期待的人才」。

台南就業中心指出，透過形象打造與實務見習，幫助婦女提升就業信心，也創造即時職場對接機會。勞動部自2023年起推動為期3年的「婦女再就業計畫」，以及2024年起實施「55Plus就業獎勵」，針對離開職場的婦女或55歲以上民眾提供最高6萬元獎助金，鼓勵回歸職場。婦女如欲了解更多資源，可至「婦女再就業計畫」專區（https://www.wda.gov.tw）或台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，亦可撥打免付費客服0800-777-888尋求協助。