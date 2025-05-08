屏東南榮國中「洗腳謝恩活動」　學生與母親難得親密互動

▲南榮國中舉辦「母親節洗腳謝恩活動」 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

弘揚孝親精神與深化品格教育，屏東縣私立南榮國中今(8)日在母親節前夕，舉辦「母親節洗腳謝恩活動」，透過學生親自為長輩洗腳、按摩、獻禮與擁抱，以最真摯的方式表達感恩與敬愛之情，讓親情的溫度在校園中蔓延。

活動同時，由吳淑惠校長、王盈勝主任及家長會長郭純娜女士，共同表揚各班孝親楷模代表，表揚學生平日對家庭的體貼與孝順。隨後由學校合唱團獻唱〈媽媽的手〉、〈媽媽我愛你〉等溫暖動人的歌曲，打動每一位與會者的心，場面令人動容。

而「洗腳與獻禮」在商怡雯老師引導下，學生彎下腰蹲下身子，細心為長輩洗腳、按摩，再輕柔擦乾，並深深鞠躬說出：「謝謝您，您辛苦了！」同時，學生也親手獻上小禮物與卡片，擁抱親人，傳遞心底最深的情感。

賴以宸同學表示：「我覺得這次活動讓我有機會表達對媽媽的感恩，也更理解她平日的辛苦。」紀柏延同學則說：「雖然活動不長，卻讓我和媽媽有了難得的親密互動，真的很珍惜。」

吳淑惠校長表示，學校長期重視德育與感恩，透過活動讓學生學會謙卑、學會感謝，進而將這份愛延伸到日常生活中，孩子的成長不僅是學科上的進步，更是於品格的養成形塑。