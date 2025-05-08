蘋果推出母親節送禮指南　限定優惠同步開跑

▲母親節送禮攻略出爐！從iPhone 到 AirPods、Apple Watch實用又有心意。（圖／Apple）

記者吳立言／綜合報導

隨著母親節與報稅季重疊，民眾消費態度趨於謹慎，蘋果產品因兼具實用性與高質感，再度成為送禮首選。蘋果也精選多款貼近生活的智慧產品，搭配春季配件與新機優惠，主打高性能與貼心細節，讓今年母親節不只感性更理性。

今年蘋果推出一系列主打「陪伴與實用」的送禮組合，從全新iPhone 16系列、AirPods 4、Apple Watch Series 10到iPad 與M4 MacBook Air，每款產品都針對媽媽的生活需求與日常使用習慣量身打造。無論是熱愛拍照、注重健康，或喜歡在家追劇放鬆，蘋果皆提供貼心選擇。

▲傑昇通信全台門市開跑母親節活動 。（圖／傑昇通信提供，下同）

其中，iPhone 16 Plus搭載全新 A18 晶片與6.7 吋大螢幕，適合熱衷紀錄生活的媽媽；AirPods 4 則新增主動降噪與適應性音訊功能，讓冥想或運動時更沉浸；Apple Watch Series 10具備健康監測與安全偵測功能，時尚同時也守護媽媽健康。此外，為讓媽媽的日常更美好，蘋果也推出多款春季限定配色保護殼與錶帶，展現媽媽獨有風格；搭配Apple One全方位服務方案，從影劇、音樂、遊戲到雲端空間，一次打包最實用的數位體驗。

除了蘋果官網與門市推出的精選組合，各大通路業者也加碼祭出促銷方案。傑昇通信即日起至5月11日推出「全力寵媽、省錢換機」優惠活動，iPhone、iPad、AirPods等熱銷商品均有破盤價，最高下殺至64 折，還可搭配舊換新與抽獎活動，搶攻孝親商機。

趁著一年一度的母親節，用一份科技與心意兼具的禮物，為媽媽打造更智慧、便利的日常生活。