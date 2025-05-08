乾女兒狂送雞精燕窩超暖心　董娘「投資航空公司」遭詐6千萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市60多歲的老闆娘去年誤信冒某知名航空公司的投資群組後，每天接到詐團「乾女兒」噓寒問暖的關懷，偶爾還會收到雞精燕窩，讓她覺得貼心，也因此失去戒心，面交20多次共交出6千萬元，直到看到新聞報導詐騙手法，這才驚覺「這情形跟我好像喔」，還說還好沒有拿名下房產去抵押，刑事局2個月內陸續逮捕26名成員，依法送辦。

▲▼台中一名老闆娘遭詐騙6千萬元，警方逮捕26名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）



董娘去年9月在網路看到假冒某知名航空公司廣告，參與投資能獲取高額獲利，進而加入假投顧群組，詐團為取得信任，數次出金匯款給董娘，佯裝獲利，並以乾女兒自居，每天噓寒問暖，讓她失去防備，一再加碼投資，在高鐵烏日店附近面交20多次，每次50萬至300萬不等，總計6千萬元。

警方今年年初受理報案後，從2月20至4月30日，在台中市西屯區陸續逮捕查獲23歲林姓主嫌、33歲收水幹部蔡姓男子等6人、出金集團主嫌35歲許姓男子等5人、33歲車手成員鄭姓男子等14人，合計26人，查獲現金540萬元、作案印章、手機15支等。

警方表示，詐團認為現金都榨得差不多了，轉而詢問要不要抵押房產再加碼投資，還好董娘報案後已心生警覺，不再理會，詐團26名成員詢問後，以違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌解送台中地檢署偵辦。