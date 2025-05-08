5人組「台灣自治政府」假冒律師　騙他當公民減稅全被起訴

▲彰化一名蔡男組台灣自治政府，假冒律師騙錢，甚至騙民眾當公民可以減稅。（圖／翻攝台灣自治政府官網）



記者許權毅／台中報導

彰化男子蔡吉源自任為「台灣自治政府」總理，旗下有4名幹部，5人均無律師身分，卻對外宣稱可幫忙寫訴狀、陪同出庭，每件只收取4千元，有男子上當繳錢，甚至花了6萬交給「政府」以為能減稅，仍被課稅才驚覺被騙。中檢近日依律師法、詐欺等罪起訴蔡等人。

台中地檢署查，蔡男自任是「台灣自治政府」總理，林男、姚男、黃男以及游女是旗下幹部，在彰化縣二水鄉設置辦公室，對外宣稱能幫忙處理土地訴訟事件，每件只要4千元，並在辦公室白板內寫明收費標準。

不過，蔡男等人都沒有律師執照，卻真的開始接案，有洪姓民眾因為跟國有財產署有土地糾紛，前往委任黃男、游女替他撰寫訴狀，裡頭還登載姚、黃、游3人是「律師」，結果陳報給地院後，查出該「自訴案」3名代理人根本沒律師資格不受理，蔡等人也未收費。

另位謝男也是因土地糾紛找上門，委任蔡等5人處理，游女甚至以訴訟代理人身分陪同至南投地院開庭，被法官發現非律師，要求退至旁聽席，但該位民眾因訴訟順利，仍交付4千元。

謝男後來被盯上，蔡男為了吸收謝男進入組織，謊稱成為「台灣自治政府」公民，可以享有稅金減半優惠，謝男信以為真繳7605元的牌照稅，謝男土地糾紛不當得利24萬，蔡男以此點向謝男說，因為是「台灣自治政府公民」繳半數12萬即可，但謝男沒錢，蔡男允諾繳交6萬即可，結果謝男發現仍要繳稅給中華民國政府，才知被慘騙。

台中地檢署近日偵結，認為蔡男等人涉嫌違反律師法、詐欺等罪嫌，依法起訴。