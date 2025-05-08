「百斬計劃獎」奏效！車手30萬放包包被檢舉　正要上交就被抓

▲張姓詐騙車手剛得款30萬，來不及交付上手被民眾檢舉，警方迅速逮捕張嫌、起獲30萬現金。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

重賞之下必有勇夫！苗栗市沈姓男子遭遇投資詐騙，提領30萬現金面交車手時，路過民眾目睹察覺異狀報案，警方迅速攔下張姓車手，查扣剛到手現金、假證件等贓證物。而報案民眾將依警政署4月推出的「百斬計畫獎5萬」專案，可獲得5萬檢舉獎金，警方呼籲民眾提高警覺、共同打擊詐騙犯罪。

苗栗警分局今（8日）指出，日前接獲熱心民眾檢舉，在苗栗市國華路一處鐵皮屋前，發現有疑似車手的男子正跟被害人碰面，並看到被害人掏出一疊現金給車手；巡邏警員根據檢舉人提供的外觀、衣物等特徵，迅速在國華路地下道上方偏僻處，攔下準備交付現金給上手的張姓車手（24歲）。

警方說，張嫌宣稱剛入職某公司，接受公司上級指派到苗栗「收款」，辯稱「我不是車手」，但警方初步查證，當場告知張嫌：「你已淪為詐騙集團車手！」張男只得乖乖被帶回警局。

警方當場查扣沈姓男子剛交付的30萬元、收款收據、雙○投資公司識別證及私章等證物，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦並向法院聲請羈押獲准。警方說，沈姓被害人稱日前透過臉書社群平台，遭網友慫恿投資股票獲利，誆騙他下載投資APP並約定時間面交取款。

警方說，沈男面交地現金時，恰巧路過的民眾目睹車手將現金及收據放入背包內，覺得行徑可疑才打110報案電話，依據警政署上月起推出「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，勇於檢舉車手、提供情資，若經警方拘提或逮捕到案，檢舉人可獲5萬元檢舉獎金。此案已是苗栗縣第2起檢舉成功逮獲車手個案，檢舉人各獲5萬元獎金。