軟土深掘超惡劣！向同事借2500誆拿到假鈔　連環詐再騙112萬

▲帳戶存摺示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蔡姓女子向蔡姓前同事佯稱要去警局贖回證件，借了2500元，後來又向前同事誆稱「贖回證件的錢是假鈔，要與警察和解」、「因假鈔案件被關，在獄中被打傷要醫藥費」等理由，要求蔡姓前同事匯款，蔡姓前同事怕惹禍上身，陸陸續續100多次共匯了112萬多給蔡女，後來才覺得有異，報警提告，法院審理後，依詐欺罪判蔡女徒刑1年6月。

判決指出，蔡姓女子是在2022年6月間，約蔡姓前同事到三民二分局覺民派出所前見面，對他佯稱「要去警局贖回證件」，希望借2500元，蔡姓前同事不疑有他，拿了2500給蔡女。

過了兩個月，蔡女又透過LINE聯絡蔡姓前同事，誆稱「贖回證件的錢是假鈔，要和警察和解」、「自己因假鈔案件被關了，在監獄被獄友打傷，需要醫藥費」等理由，要求蔡姓前同事匯錢到蔡姓、洪姓友人的帳戶。

蔡姓前同事就這樣陸陸續續分100多次匯出112萬餘元，才驚覺有異，趕快報警求助，蔡女也遭起訴。

法院審理時，蔡女坦承犯行，法官依詐欺罪判處蔡女徒刑1年6月，民事部分則判蔡女應賠償蔡姓前同事112萬3800元，全案可上訴。