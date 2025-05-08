　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

軟土深掘超惡劣！向同事借2500誆拿到假鈔　連環詐再騙112萬

▲▼ 存摺示意 。（圖／記者劉昌松攝）

▲帳戶存摺示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蔡姓女子向蔡姓前同事佯稱要去警局贖回證件，借了2500元，後來又向前同事誆稱「贖回證件的錢是假鈔，要與警察和解」、「因假鈔案件被關，在獄中被打傷要醫藥費」等理由，要求蔡姓前同事匯款，蔡姓前同事怕惹禍上身，陸陸續續100多次共匯了112萬多給蔡女，後來才覺得有異，報警提告，法院審理後，依詐欺罪判蔡女徒刑1年6月。

判決指出，蔡姓女子是在2022年6月間，約蔡姓前同事到三民二分局覺民派出所前見面，對他佯稱「要去警局贖回證件」，希望借2500元，蔡姓前同事不疑有他，拿了2500給蔡女。

過了兩個月，蔡女又透過LINE聯絡蔡姓前同事，誆稱「贖回證件的錢是假鈔，要和警察和解」、「自己因假鈔案件被關了，在監獄被獄友打傷，需要醫藥費」等理由，要求蔡姓前同事匯錢到蔡姓、洪姓友人的帳戶。

蔡姓前同事就這樣陸陸續續分100多次匯出112萬餘元，才驚覺有異，趕快報警求助，蔡女也遭起訴。

法院審理時，蔡女坦承犯行，法官依詐欺罪判處蔡女徒刑1年6月，民事部分則判蔡女應賠償蔡姓前同事112萬3800元，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高捷開一半「整片玻璃門窗掉落」　乘客全被請下車
「神秘黑圈」詭浮上空！　美居民震驚：活50年沒見過
澎恰恰「黑底白字」慟友驟逝！　死別才知：為了我賣股票
劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆：不信你們出去啊…掉粉900萬告急
女兒遭扒光性侵　單親媽活活打死嫌犯「謀殺罪不起訴」
快訊／大屠殺！雷霆單場轟149分　狂贏金塊43分
青森詭異地鳴！網憂地震前兆　京都大學副教授揭可能原因
媽祖鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？　內行解密隨行神秘人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

波蘭色狼「北捷回馬槍」襲臀！遭裁定3萬交保　拘留室哭窮沒人理

水電工交往國中女！害她成績一落千丈　偷做色色的事慘了

毒販拉鐵捲門反鎖員警！海巡、警消合力破門　起獲8公斤毒品

醉女怪護理師拔針濺血逼道歉　還嗆警「沒女友可憐」代價罰1.3萬

「百斬計劃獎」奏效！車手30萬放包包被檢舉　正要上交就被抓

軟土深掘超惡劣！向同事借2500誆拿到假鈔　連環詐再騙112萬

「寶貝，我的人參被扣關」　彰化女急領49萬被攔阻

越籍男搭台鐵遺失400萬現金！列車長尋獲...鐵警暫保管追來源

世壯運清水自行車場驚傳爆裂物　警消出動80人證實是模擬演習

竹聯幫信堂民宅開推筒子賭場　中壢警攻堅逮33人

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

波蘭色狼「北捷回馬槍」襲臀！遭裁定3萬交保　拘留室哭窮沒人理

水電工交往國中女！害她成績一落千丈　偷做色色的事慘了

毒販拉鐵捲門反鎖員警！海巡、警消合力破門　起獲8公斤毒品

醉女怪護理師拔針濺血逼道歉　還嗆警「沒女友可憐」代價罰1.3萬

「百斬計劃獎」奏效！車手30萬放包包被檢舉　正要上交就被抓

軟土深掘超惡劣！向同事借2500誆拿到假鈔　連環詐再騙112萬

「寶貝，我的人參被扣關」　彰化女急領49萬被攔阻

越籍男搭台鐵遺失400萬現金！列車長尋獲...鐵警暫保管追來源

世壯運清水自行車場驚傳爆裂物　警消出動80人證實是模擬演習

竹聯幫信堂民宅開推筒子賭場　中壢警攻堅逮33人

波蘭色狼「北捷回馬槍」襲臀！遭裁定3萬交保　拘留室哭窮沒人理

偷親BTS Jin的女粉絲赴韓投案　曾炫耀「他皮膚很軟」

陳其邁曾罵「江宜樺像希特勒」　粉專喊話德在台協會：比照譴責

Switch 2新制度「鑰匙卡」遭開發者質疑：讓遊戲失去特別之處

快訊／高捷通車17年首出包　列車行駛中「門窗玻璃整片掉落」

陸製商品恐從美國貨架消失　玩具遊戲類首當其衝

擔憂上演「換柱」！韓執政黨選前鬧內鬨　金文洙不滿黨高層逼整合

公務機關忠誠查核3方向做加強調整　最快5月底可上路

「美福雙子星」將出售！開價300億元　大股東證實「有1組出價」

李進勇批假連署涉組織犯罪　連勝文：國民黨沒能力查核黨員近況

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

社會熱門新聞

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

東華大學教授性侵女老師　譏諷：妳怎麼像死魚

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

聯結車輾斃男騎士　20人目睹驚悚瞬間

畸形戀女主供奉九尾狐招桃花　聯手客兄領殘障夫補助

獨／47萬勞力士包膜遭換假　苦主直播正妹曝真相

畸形戀命案檢引「台南Josh事件」求處11年半

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

僧帽水母現蹤新月沙灣　竹北市公所急提醒

彰化3百年五通宮遭破壞！鐮刀男「斬首」多尊神明

獨／存款單寫「我要兩百萬」　怪搶匪背景曝

更多熱門

相關新聞

萬事達卡創新金融科技　持續強化交易安全

萬事達卡創新金融科技　持續強化交易安全

萬事達卡持續強化交易安全的防護機制，致力導入AI創新技術，為消費者、企業提供更安全便捷的支付體驗，如推出：一鍵支付（Click to Pay）、由AI驅動的高風險交易警報系統（Decision Intelligence），近期更收購全球最大的威脅情報公司Recorded Future等。

屏東警揭性影像詐騙陷阱　小心網路交友

屏東警揭性影像詐騙陷阱　小心網路交友

婦赴銀行要匯百萬「買樂器」　警所長拆穿騙局

婦赴銀行要匯百萬「買樂器」　警所長拆穿騙局

聯合國報告：台灣詐騙洗錢中心　調查局回應了

聯合國報告：台灣詐騙洗錢中心　調查局回應了

「朱姊」集團賣豬仔到緬甸　明仁會組長姪子參一咖

「朱姊」集團賣豬仔到緬甸　明仁會組長姪子參一咖

關鍵字：

同事借錢假鈔連環詐騙112萬

讀者迴響

熱門新聞

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

東華大學教授性侵女老師　譏諷：妳怎麼像死魚

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面