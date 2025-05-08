屏東男專以假鈔購物！肖想中大獎還「購買」彩券　遭判刑4月

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

余姓男子以空包裹佯稱行動電源販售詐騙，並先後兩次以假鈔購買香菸及彩券，被查獲依詐欺罪送辦，屏東地方法院依3個詐欺罪分別判處5個月、2個月、3個月徒刑，合併執行4個月有期徒刑，如易科罰金以1000元折算一日。

判決書指出，余姓男子113年3月間某日，明知其並無出售行動電源之意願，竟在LINE之交易群組內訛稱欲出售行動電源，每臺售價為新臺幣6000元等語，以此詐術致鄧姓男子陷於錯誤，而依約於同4月5日傍晚6時許，在一家超商門口與余男碰面後，由余男在車內當場交付以膠帶綑綁之黑色塑膠袋1只予鄧男，並約定由鄧男將6000元匯入余男指定之帳戶。嗣鄧男返家拆開包裹後，發現內容空無一物，始悉受騙，而未依約匯款。

同年6月21日前某時，以不詳方式取得玩具仟元鈔10張後，於凌晨4時55分許，騎機車到前往蕭姓女子看顧的檳榔攤，向蕭她購買七星香菸10包（每包100元，共計1000元）後，將本案鈔票1張交付予蕭婦。蕭婦收受該鈔票後，旋即向余男表示為假鈔；惟余男拿了菸就逕自騎乘機車揚長離去。



同日晚上10時13分，駕駛自小客車前往黃姓女子經營彩券行，購買價值9000元彩券，黃女收受鈔票後，旋即向余男表示為假鈔，但余男仍是將彩券帶走。案經被害人報警查獲送辦。