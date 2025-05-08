乾溪防洪與二崙步道接連勘查　張嘉郡傾聽民意推動建設進度

▲張嘉郡與農業部林業署及二崙鄉公所一同前往二崙鄉，會同李明哲議員、廖偉晴議員會勘「二崙自然步道整修工程」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為積極改善地方基礎設施，立法委員張嘉郡昨（7）日邀集經濟部水利署第五河川分署，前往斗六市實地會勘「乾溪永隆堤段改善工程」；隨後再與農業部林業署及二崙鄉公所一同前往二崙鄉，會同李明哲議員、廖偉晴議員會勘「二崙自然步道整修工程」，了解建設推動進度。

針對乾溪治理工程，張嘉郡指出，地方多次反映永隆堤段不僅有淹水疑慮，旁側防汛道路也因照明不足、設施老舊。她特別呼籲在後續施工中應預留路燈管路，以利地方政府未來增設照明設備，並強化堤岸綠美化設施，提升整體通行與生活環境。

▲張嘉郡會勘指出，乾溪流域涵蓋斗六、林內等地，治理效益廣大，二期工程推動應與在地村里長積極溝通，加快行政流程。（圖／記者游瓊華翻攝）

乾溪整體治理計畫總長度達16,746公尺，目前已完成12,788公尺，治理率約為76.36%。其中「永隆堤段改善工程」分為三期推動：一期預計今年9月完工，目前工程進度約為60.18%。二期部分，已核定114年度用地取得經費1億6200萬元，並預計115年度提報工程經費約9600萬元，目前正辦理用地徵收作業，第三期尚在用地取得與規劃階段。

張嘉郡表示，乾溪流域涵蓋斗六、林內等地，治理效益廣大，二期工程推動應與在地村里長積極溝通，加快行政流程，第三期則應儘早啟動規劃與用地協調，以免影響整體工程進度與防洪效益。她承諾將持續為地方爭取中央資源，也會要求施工單位確保品質與時程，真正守住居民生命財產安全。

完成斗六會勘後，張嘉郡隨即轉往二崙鄉，實地勘查「二崙自然步道整修工程」。該步道位於保安林第1815號林班地，是當地重要的日常休憩空間與環境教育場域。此次整修工程範圍包括入口排水與鋪面改善、斜坡道整修16處、座椅與涼亭更新、土坡保護工，並針對觀湖平台與全線步道的結構進行強化與保養。

張嘉郡指出，這項工程歷經多次溝通，目前已依地方意見完成初步設計，接下來請林業保育署加快行政程序，爭取於年底前完成施工，早日開放使用。她也提醒，步道周邊老欉竹林偏布，容易孳生蚊蟲，建議儘快進行林相整理，提升林下通透性，創造更舒適安全的環境。

張嘉郡強調，完善的步道環境不僅可提升居民生活品質，也有助於帶動地方觀光與生態教育價值，中央與地方應共同努力，讓自然資源轉化為地方永續發展的動能。期盼透過此次實地會勘，讓中央單位更貼近基層脈動、理解在地需求，加速推動符合民眾期待的基礎建設，攜手打造更安全、更便利、更宜居的幸福雲林。

▲「二崙自然步道整修工程」周邊老欉竹林偏布，容易孳生蚊蟲，建議儘快進行林相整理，提升林下通透性，創造更舒適安全的環境。（圖／記者游瓊華翻攝）