雲林培訓轉型創新公務力　「雲菁人才培育計畫」迎接未來挑戰

▲雲林縣政府推動「雲菁人才培育計畫」 強化公務團隊專業形象與溝通效能。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為提升縣府團隊的專業素養與行政效能，今年正式啟動「雲菁人才培育計畫」，針對各級機關人員辦理系列專業培訓課程，涵蓋形象管理、口語表達能力、交際禮儀及主持與表演力四大核心主題，期望透過系統化的學習，讓公務人員在不同工作情境下皆能展現專業形象，提升行政應對能力。

該計畫課程設計強調實務應用，邀請專業師資團隊，以互動式教學與情境演練的方式，協助學員掌握在各種正式與非正式場合的表達技巧與形象管理能力。課程內容涵蓋職場形象塑造、肢體語言運用、精準口語表達、應對進退技巧、國際禮儀應用、活動主持與台風訓練等，幫助學員提升自信、增強溝通影響力，並能靈活應對不同行政與服務場域的挑戰。

▲雲林縣政府推動「雲菁人才培育計畫」 強化公務團隊專業形象與溝通效能。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府新聞處副處長黃俊彥表示，隨著雲林縣近年來積極推動智慧農業、觀光行銷、數位科技應用與公部門服務創新，政府部門的角色已不僅僅是政策的執行者，更是與民眾溝通、推動地方發展的重要橋梁。良好的行政形象與清晰的溝通表達，能有效提升政令宣導的影響力，增強民眾對政府施政的信任感。

黃俊彥指出，透過這次培訓課程，期望讓公務人員在面對民眾陳情、主持公開活動、媒體應對，甚至是跨機關協調時，都能展現更專業、親民且具說服力的形象。許多單位踴躍推薦同仁參加，顯示出公部門對於專業成長的高度重視，也突顯出「軟實力」在當前公務環境中的重要性。



未來，雲林縣政府將持續深化人才培育機制，依據不同職能需求設計進階訓練，推動更符合時代趨勢的公務教育課程。透過長期且系統化的培訓，打造更高效、親民且專業的服務團隊，使公務體系不僅能夠因應快速變遷的時代挑戰，也能帶動雲林的整體發展，為縣民提供更優質的行政服務。