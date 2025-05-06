雲林縣議會定期會登場　張麗善全面盤點施政成果與願景

▲雲林縣議會第20屆第5次定期大會於今日召開，縣長張麗善率領縣府團隊向議會提出施政總報告。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣議會第20屆第5次定期大會於今（6）日召開，縣長張麗善率領縣府團隊向議會提出施政總報告，全面盤點近半年施政成果，勾勒未來治理方向。張麗善指出，在全球邁向智慧化、永續化的時代浪潮中，雲林縣正加速轉型。

縣長張麗善首先分享雲林縣府農業處、環保局及計畫處團隊因積極推動智慧農業、資源循環與氣候變遷對策等方面成果卓越，榮獲總統親自表揚，彰顯雲林在永續發展上的創新成果；縣府在天下城市治理卓越獎中獲得多項殊榮，特別是農業永續轉型、高齡智慧科技輔具等創新政策廣受好評。此外，更榮獲智慧城市創新應用獎及台灣健康城市暨高齡友善城市獎多項肯定。



今日張麗善以雲林縣育才、托育到教育、產業園區9+1、農業再進化、城市治理與環境永續、文化城鄉共榮、社會安全網等施政藍圖逐一報告，不僅反映出縣政推動的深度與廣度，並帶領縣府團隊以前瞻治理，展現雲林追求韌性、創新與幸福生活的決心。



育才為本，面對青年外流與產業轉型挑戰，雲林縣政府啟動「雲菁人才培育年」，與八大學院及產業名人合作，開設涵蓋氣候永續、AI科技、財務素養、傳統藝術與溝通表達等前瞻課程，為地方青年打造跨域競爭力的舞台。這場人才革命，正逐步點燃雲林的下一波成長動能。



雲林縣為鼓勵生育，推動「萬寶龍計畫」，因應新生兒人數攀升，預計增設96班幼幼班，大幅擴充早期教育資源。同時，實驗教育與托育機構數量同步擴增，建構多元、共融的學習環境，讓每一位孩子都能在雲林安心成長，從托育到教育，全面升級照護與學習資源。

在「產業園區9+1」藍圖下，古坑產業加值園區已獲中央核准，預期創造近百億元產值與3,000個工作機會。斗六智慧電動車研發基地、中科虎尾園區亦緊鑼密鼓籌備中。縣府同時加大招商力道，吸引Google、矽品等國際企業進駐，帶動在地產業聚落成形，厚植經濟基本盤，吸引青年返鄉。



農業智慧技術與品牌力雙軌並進，雲林擁有全台最強農業基底，縣府透過密閉式禽舍、智慧農業技術，以及與屏東科技大學合作推動的文蛤健康養殖計畫，成功提升產量與抗病力。「雲林良品」更打入東京、新加坡、馬來西亞市場，擴展品牌國際能見度，邁向農業出口新紀元。



城市治理與環境永續雙軌推進，雲林於「天下城市治理卓越獎」與「智慧城市創新應用獎」中表現亮眼，特別在農業永續轉型與高齡科技政策領域深獲肯定。為強化環境監控與工程管理，縣府導入3D建模與AI動態稽核技術，並布建智慧防災系統與監視平台，全方位守護縣民生命財產。



在文化發展方面，縣府積極推動老街活化，如虎尾建國二村、斗南僑真陸橋下空間改造，為城鄉注入新意。公共設施方面，推動五星級公共廁所及表演廳藝文活動，形塑文化雲林的深層底蘊，達到文化城鄉共榮，打造生活即美學的城市風貌。

縣長張麗善強調，雲林將持續以創新與永續為核心價值，推動智慧治理、產業轉型與城鄉共好，朝「台灣最宜居、最具永續力的縣市」願景邁進。這不只是地方治理的進程，更是一場縣民共築幸福未來的旅程。