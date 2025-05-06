　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣議會定期會登場　張麗善全面盤點施政成果與願景

▲雲林縣議會第20屆第5次定期大會於今日召開，縣長張麗善率領縣府團隊向議會提出施政總報告。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣議會第20屆第5次定期大會於今日召開，縣長張麗善率領縣府團隊向議會提出施政總報告。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣議會第20屆第5次定期大會於今（6）日召開，縣長張麗善率領縣府團隊向議會提出施政總報告，全面盤點近半年施政成果，勾勒未來治理方向。張麗善指出，在全球邁向智慧化、永續化的時代浪潮中，雲林縣正加速轉型。

縣長張麗善首先分享雲林縣府農業處、環保局及計畫處團隊因積極推動智慧農業、資源循環與氣候變遷對策等方面成果卓越，榮獲總統親自表揚，彰顯雲林在永續發展上的創新成果；縣府在天下城市治理卓越獎中獲得多項殊榮，特別是農業永續轉型、高齡智慧科技輔具等創新政策廣受好評。此外，更榮獲智慧城市創新應用獎及台灣健康城市暨高齡友善城市獎多項肯定。
 
今日張麗善以雲林縣育才、托育到教育、產業園區9+1、農業再進化、城市治理與環境永續、文化城鄉共榮、社會安全網等施政藍圖逐一報告，不僅反映出縣政推動的深度與廣度，並帶領縣府團隊以前瞻治理，展現雲林追求韌性、創新與幸福生活的決心。
 
育才為本，面對青年外流與產業轉型挑戰，雲林縣政府啟動「雲菁人才培育年」，與八大學院及產業名人合作，開設涵蓋氣候永續、AI科技、財務素養、傳統藝術與溝通表達等前瞻課程，為地方青年打造跨域競爭力的舞台。這場人才革命，正逐步點燃雲林的下一波成長動能。
 
雲林縣為鼓勵生育，推動「萬寶龍計畫」，因應新生兒人數攀升，預計增設96班幼幼班，大幅擴充早期教育資源。同時，實驗教育與托育機構數量同步擴增，建構多元、共融的學習環境，讓每一位孩子都能在雲林安心成長，從托育到教育，全面升級照護與學習資源。  

在「產業園區9+1」藍圖下，古坑產業加值園區已獲中央核准，預期創造近百億元產值與3,000個工作機會。斗六智慧電動車研發基地、中科虎尾園區亦緊鑼密鼓籌備中。縣府同時加大招商力道，吸引Google、矽品等國際企業進駐，帶動在地產業聚落成形，厚植經濟基本盤，吸引青年返鄉。
 
農業智慧技術與品牌力雙軌並進，雲林擁有全台最強農業基底，縣府透過密閉式禽舍、智慧農業技術，以及與屏東科技大學合作推動的文蛤健康養殖計畫，成功提升產量與抗病力。「雲林良品」更打入東京、新加坡、馬來西亞市場，擴展品牌國際能見度，邁向農業出口新紀元。
 
城市治理與環境永續雙軌推進，雲林於「天下城市治理卓越獎」與「智慧城市創新應用獎」中表現亮眼，特別在農業永續轉型與高齡科技政策領域深獲肯定。為強化環境監控與工程管理，縣府導入3D建模與AI動態稽核技術，並布建智慧防災系統與監視平台，全方位守護縣民生命財產。
 
在文化發展方面，縣府積極推動老街活化，如虎尾建國二村、斗南僑真陸橋下空間改造，為城鄉注入新意。公共設施方面，推動五星級公共廁所及表演廳藝文活動，形塑文化雲林的深層底蘊，達到文化城鄉共榮，打造生活即美學的城市風貌。  

縣長張麗善強調，雲林將持續以創新與永續為核心價值，推動智慧治理、產業轉型與城鄉共好，朝「台灣最宜居、最具永續力的縣市」願景邁進。這不只是地方治理的進程，更是一場縣民共築幸福未來的旅程。

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國防部公告刪除兩蔣「陵寢」、「謁靈」　改為靈柩區、入營
快訊／陳修將火速入獄　見到媽媽當場雙膝下跪　
快訊／甲山林集團遭搜索！
「李珠珢婉拒C位」讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉
打炒匯來真的！央行啟動全面金檢　鎖定2大對象
畸形戀前男友大翻供！反悔幫林女扛：有勸她不要再打了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《南島，以藝術之名》新書發表　台東推動南島文化再邁新里程

館長指控健身房暴力案成質詢焦點　藍綠議員挺基層警

台南分署法拍會入帳2133萬！　實習司法官現場觀摩

詐騙鬼島加劇退休潮！　台南900警申退藍營促市府提對策補警力

發票換愛心！台東公益園遊會募6822張發票送暖創世

土庫商工全國專題製作競賽嶄露頭角　師生同時獲獎

羊農嘆拍賣價格嚴重下跌　立委鍾佳濱研討對策

雲林縣議會定期會登場　張麗善全面盤點施政成果與願景

中油公司強化員工法治觀念　邀雲林地院院長講解廉政注意事項

雲林培訓轉型創新公務力　「雲菁人才培育計畫」迎接未來挑戰

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

《南島，以藝術之名》新書發表　台東推動南島文化再邁新里程

館長指控健身房暴力案成質詢焦點　藍綠議員挺基層警

台南分署法拍會入帳2133萬！　實習司法官現場觀摩

詐騙鬼島加劇退休潮！　台南900警申退藍營促市府提對策補警力

發票換愛心！台東公益園遊會募6822張發票送暖創世

土庫商工全國專題製作競賽嶄露頭角　師生同時獲獎

羊農嘆拍賣價格嚴重下跌　立委鍾佳濱研討對策

雲林縣議會定期會登場　張麗善全面盤點施政成果與願景

中油公司強化員工法治觀念　邀雲林地院院長講解廉政注意事項

雲林培訓轉型創新公務力　「雲菁人才培育計畫」迎接未來挑戰

《南島，以藝術之名》新書發表　台東推動南島文化再邁新里程

蛋餅、飯糰都是創作靈感　高雄米其林一星兩周年套餐開放訂位

館長指控健身房暴力案成質詢焦點　藍綠議員挺基層警

台南分署法拍會入帳2133萬！　實習司法官現場觀摩

全台首間NB RUN運動體驗店最齊全機能服！ASPORT絕美新店必收款一次看

資金持續流入！　香港金管局預期「港幣仍有需求」

快訊／虐殺小女友！陳修將落網眼露兇光　發監前向母親下跪

甲山林集團董座全家炒股「獲利上億」　檢調23路搜索...18人到案

詐騙鬼島加劇退休潮！　台南900警申退藍營促市府提對策補警力

發票換愛心！台東公益園遊會募6822張發票送暖創世

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

地方熱門新聞

罷團送二階連署　牛煦庭邀領銜人公開辯論

許淑華籲中央儘速撥補一般補助款與統籌分配稅款短撥款

罷團送二階連署　萬美玲籲投不同意罷免

桃園璞園領航猿籃球隊　總冠軍賽首戰

即／美濃茶頂山轎車翻覆！3人摔落3公尺深山坡

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

移爐主、燒疏文惹議　張麗善：惡黨雖多，不能勝一善

屏東潮州調解委員會成立率高達8成1　全縣第一

枋寮警+善心人士 相助 打臨工婦

議員郭定緯呼籲嘉市府公園　重新檢視資源配置

郭綜合醫院響應手部衛生日乾淨雙手是第一道防線

嘉藥攜手高醫岡山醫院共推智慧醫療打造產學合作新典範

台東首尾黑鮪魚41萬拍出　船長獲20萬元獎金

更多熱門

相關新聞

內政部關懷退役身障弟兄　「替代役袍澤生活協助計畫」14年不停歇

內政部關懷退役身障弟兄　「替代役袍澤生活協助計畫」14年不停歇

為持續關懷服役期間因公致身心障礙的袍澤弟兄，內政部主辦、雲林縣政府承辦的「114年中區役路相伴－袍澤情深座談活動」，今（6日）於雲林舉行，並邀請苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣共同參與，共計約有450 人共襄盛舉。內政部指出，14年推動替代役提供袍澤生活協助，已有20個地方政府協力，遴派1,492位替代役役男參與，「替代役役路相伴」計畫不只是制度落實，更是用心與情感的延續，讓愛心與服務精神，一路相伴。

雲林培訓轉型創新公務力　迎接未來挑戰

雲林培訓轉型創新公務力　迎接未來挑戰

移爐主、燒疏文惹議　張麗善：惡黨雖多，不能勝一善

移爐主、燒疏文惹議　張麗善：惡黨雖多，不能勝一善

白沙屯媽祖人潮破表！斗南田徑場今開放香燈腳休息

白沙屯媽祖人潮破表！斗南田徑場今開放香燈腳休息

張麗善燒疏文惹議！拱天宮主委喊話：政治歸政治

張麗善燒疏文惹議！拱天宮主委喊話：政治歸政治

關鍵字：

雲林張麗善施政總報告雲林縣議會

讀者迴響

熱門新聞

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！曾逃南部又回彰化　

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

快訊／200年首次！　白沙屯媽祖進南投了

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面