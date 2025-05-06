土庫商工全國專題製作競賽嶄露頭角　師生同時獲獎

▲國立土庫高級商工職業學校在「114年全國高級中等學校專題製作競賽」榮獲「全國佳作」的優異成績。左起楊喬琍老師、林念迦、許書榕、李維真、陳思均、吳承恩、吳佳霖主任。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立土庫高級商工職業學校在「114年全國高級中等學校專題製作競賽」中再度傳出捷報！該校商業與管理群學生組成的團隊，於全國競爭激烈的隊伍中脫穎而出，榮獲「全國佳作」的優異成績，展現技職教育的成果與土商學生的堅毅精神。

此次獲獎團隊成員包括吳承恩、林念迦、陳恩均、李維真與許書榕。學生們在完成統測後持續投入備賽，在指導教師楊喬琍老師與吳佳霖主任的帶領下，進行專題內容深化、多次簡報演練與現場模擬，展現出極高的專業態度與團隊合作精神。於國立臺灣師範大學舉行的決賽中，學生們表現穩健、報告條理清晰，思維縝密，最終榮獲全國佳作的肯定。

參賽同學林念迦分享，為了這次比賽，團隊投入了非常多的心力與時間，從專題內容撰寫到簡報發表，每一步我們都很努力，也很感謝大家的齊心協力；吳承恩同學也表示，非常感謝土庫商工老師們的悉心教導，讓我們有機會站上全國舞台，與各地優秀學校的學生切磋學習，很榮幸能代表學校獲獎。

學校商經科主任吳佳霖指出，商管群的競賽向來競爭激烈，從初賽開始就有大量參賽隊伍，能夠進入決賽已是難得，更何況能在決賽中脫穎而出，是全體師生努力的成果；而指導教師楊喬琍老師也表示，學生們從起初的構思到後期無數次的簡報演練，每一次都不斷進步，這段歷程中，他們展現出強烈的學習動機與團隊默契，能獲得肯定實至名歸。

除了學生在競賽中表現傑出之外，土庫商工亦在教師專業領域喜迎佳音。教育部於競賽中表揚五年內三度以上指導學生榮獲全國獎項的優良教師，土庫商工共有兩位教師獲此殊榮，「建築科陳加宜老師」與「美工科劉瀚鄖老師」。兩位教師長期致力於技職教育，平日教學細心、指導認真，不僅啟發學生創意潛能，也陪伴學生一步步累積豐碩成果，是土商教師群的優良典範。

校長吳星宏表示，學校上下齊心，為學生打造了良好的備賽環境與資源支持，讓孩子們能無後顧之憂地全力以赴。這次的榮耀不僅屬於獲獎團隊，更是整個土商大家庭共同努力的成果，讓土商的光芒在全國舞台上更加耀眼。土庫商工將持續秉持「專業、實作、創新」的辦學理念，深耕技職教育，精進教學品質，厚植學生實力，打造幸福校園，並在各類競賽舞台上持續發光發熱。

▲國立土庫高級商工職業學校，五年內三次榮獲專題決賽獲獎優良教師，（左）建築科陳加宜老師（右）設計群劉瀚鄖老師。（圖／記者游瓊華翻攝）