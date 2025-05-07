雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

▲檢警方聯手破獲利用「白牌車行」作為掩護的組織性販毒集團，現場查扣多項毒品成品與製毒工具，初估製毒量逾千包，全案依毒品與組織犯罪法偵辦中。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林地方檢察署今（7）日發布破獲販毒犯罪組織。雲林地檢署說明，檢警方聯手破獲利用「白牌車行」作為掩護的組織性販毒集團，現場查扣多項毒品成品與製毒工具，初估製毒量逾千包，全案依毒品與組織犯罪法偵辦中，檢警將持續追查幕後金流與潛逃主嫌。

雲林地檢署接獲情資指出，轄內有不法分子藉經營「白牌車行」掩飾其販毒勾當。檢察官彭彥儒、羅昀渝與雲林縣警察局虎尾分局、斗南分局聯手組成專案小組，展開長達數月的溯源蒐證作業。專案小組於2024年6月14日清晨，持搜索票前往虎尾鎮林森路一間「車業」執行搜索。

現場起獲封裝機1台、研磨器具1組、電子磅秤2台、毒品原料綠色粉末694.96克、黃色粉末1016.88克、毒品煙彈92顆、毒品咖啡包98包、黑色包裝彩虹菸5包、愷他命4罐及毒品包28包、彩虹菸6支、煙彈填充液12罐（含異丙帕酯，總重6,673.24克）、包裝袋1批、大麻教戰手冊3張、行動電話4支與現金49300元等證物，警方當場控制現場人員並擴大追查集團成員及其分工。

經查，該集團層級分明、分工細密，製毒、包裝、運送、販售一條龍運作，主嫌鍾男（37歲，通緝中）於2024年間在虎尾鎮成立一家車業，經營白牌計程車業務之外卻兼販售第三級毒品。該集團販售毒品種類包含愷他命、含有4-甲基甲基卡西酮與甲基-N,N-二甲基卡西酮等成分的毒品咖啡包，及添加異丙帕酯成分之毒品煙彈。

集團成員包括楊男、許男、陳男、詹男、李男、林男、廖男、楊男、王男等9人，另有張男與王男受託協助提供製毒與分裝場地。由主嫌鍾男親自準備毒品原料、封口機、包裝袋等設備，並指示楊男以每包毒品咖啡包新臺幣10元的酬勞，委由王男混合毒品原料與果汁粉，製作出每包約含0.35公克毒品粉末的毒品咖啡包2800包。

毒品咖啡包完成後，以封口機封袋後存放於「車業」據點。製毒行為主要在王男提供之斗六市某住宅、及張男所提供之土庫鎮某住宅進行，並由李男負責毒品運送與倉儲。且為規避查緝，利用LINE通訊軟體及一特定行動電話作為對外聯絡之「車隊公務總機」，由成員輪流接聽、洽談交易。部分成員同時身兼白牌計程車司機，以車行日常運作作掩護，於虎尾、斗六等地進行買賣交付。

雲林地檢署表示，包含李男等11名成員均已依違反《毒品危害防制條例》第4條第3項製造、販賣第三級毒品罪，第9條及第4條第3項混合二種以上毒品販賣罪，及《組織犯罪條例》第3條第1項後段參與組織犯罪罪嫌偵辦中，並持續追查幕後金流與潛逃主嫌鍾男下落及不法金流來源與去向。

▲檢警方聯手破獲利用「白牌車行」作為掩護的組織性販毒集團，現場查扣多項毒品成品與製毒工具，初估製毒量逾千包，全案依毒品與組織犯罪法偵辦中。（圖／記者游瓊華翻攝）