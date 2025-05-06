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內政部關懷退役身障弟兄　「替代役袍澤生活協助計畫」14年不停歇

▲▼「114年中區役路相伴－袍澤情深座談活動」。（圖／內政部提供）

▲「114年中區役路相伴－袍澤情深座談活動」。（圖／內政部提供，下同）

記者郭運興／台北報導

為持續關懷服役期間因公致身心障礙的袍澤弟兄，內政部主辦、雲林縣政府承辦的「114年中區役路相伴－袍澤情深座談活動」，今（6日）於雲林舉行，並邀請苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣共同參與，共計約有450 人共襄盛舉。內政部指出，14年推動替代役提供袍澤生活協助，已有20個地方政府協力，遴派1,492位替代役役男參與，「替代役役路相伴」計畫不只是制度落實，更是用心與情感的延續，讓愛心與服務精神，一路相伴。

內政部表示，該活動由役政司沈哲芳司長代表劉世芳部長出席，偕同雲林縣謝淑亞副縣長共同主持，現場一同致贈慰問金及禮品，為受傷退停役弟兄們加油打氣，也感謝替代役役男長年付出的同袍情誼。

內政部表示，為表達對役期中因公致身心障礙退役人員及其家屬的關懷，內政部劉世芳部長高度重視相關照顧與支持措施，期盼透過實際行動了解處境與需求，協助走出陰霾、重拾生活信心。

內政部指出，今年（114年）持續於北部、中部與南部舉辦座談聯誼會，打造一個交流平台，讓身障弟兄們能在彼此支持下分享經驗、建立情誼，同時拓展人脈關係，鼓勵他們以積極正向的心態迎向未來生活。

內政部再指，政府長期以來關懷服役因公致身心障礙人員，除了三節發放慰問金、提供生活安養津貼外，自100年5月起至 114 年 3 月底，這14年來特別推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴選具醫療照護專長的替代役役男，到府提供陪同就醫復健、日常關懷等生活協助服務，減輕家屬照顧負擔，提升弟兄們的生活品質。

內政部說明，已有20個地方政府協力推動，共遴派1,492位替代役役男熱心參與，投入超過8萬772人次、33萬 4,008小時服務，長期關懷147位弟兄，累積無數感人故事。

活動中，2位替代役役男也進行分享，中藥及醫學檢驗雙主修畢業的替代役役男許程彰，深具服務的熱忱，認為可以將自己醫學專業運用於照顧弟兄，發揮學以致用的效果投入生活協助行列；園藝系畢業的鄭博蔚將自己所學專長指導弟兄園藝知識，更將園藝的正向效益融入照顧的過程中，他們熱忱服務，有效紓解家屬照顧負擔、改善家庭生活質量，獲得高度肯定。

▲▼「114年中區役路相伴－袍澤情深座談活動」。（圖／內政部提供）

內政部進一步指出，本次活動雲林縣政府籌劃，邀請服役期間受傷的袍澤弟兄及家屬、弱勢團體代表、役政人員與生活協助役男等約450人共襄盛舉。現場不僅安排替代役公益大使團的特技舞蹈、古典流行音樂表演，更有袍澤弟兄自組木箱鼓團演出，氣氛熱絡溫馨。

此外，致力公益服務的慈善團體「中華大家功德會」有感本項活動非常的有意義，連續三年響應活動精神，再度捐贈14萬元慰問金紅包，表達對弟兄奉獻的感謝之情。

最後，內政部強調，替代役男在日常生活裡對袍澤弟兄的暖心陪伴，是袍澤互助精神的展現，更是臺灣社會裡最溫暖的情感，「替代役役路相伴」計畫不只是制度的落實，更是用心與情感的延續，未來將持續攜手地方政府與社會力量，共同守護每一位為國付出的袍澤弟兄，讓愛心與服務精神，一路相伴！

▲▼「114年中區役路相伴－袍澤情深座談活動」。（圖／內政部提供）

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