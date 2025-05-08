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澄清「脫中入北」是學者主張　賴清德：台灣布局全球「當然包括中國」

▲▼總統賴清德接受「時代雜誌」（TIME）專訪內容。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前接受《財訊》專訪，針對近期幾項對中決策與對美關稅談判，皆在訪談中透露自己的看法。過程中，他也澄清上月傳出經貿路線將轉為「脫中入北」的消息，是學者針對美國的對等關稅，提出的策略，這是這位教授的看法，自己的國家產業發展政策一直都是立足台灣、布局全球，現在多一個調整，就是加強美國、行銷全世界，他更強調「布局全球，當然有包括中國在裡面」。

賴清德接受《財訊》專訪談到近期對中國幾項決策，他表示，台灣和中國比鄰而居，經貿關係也很密切，過去20、30年來，有廣大台商到中國投資，中國累計的最大外資來源也是台灣，大概1年往來中國經商投資的台灣人有兩百萬人，也幫助中國經濟發展，「這個關係是很密切，但是如果不是不得已，我是不會做這樣的定位」。

被問到過去為何沒有總統做這樣的定位？賴清德指出，中國沒有放棄武力攻台，這幾年來，對台灣的文攻武嚇、統戰滲透愈來愈嚴重，再加上2024年，台灣因此被檢察官起訴、甚至判刑者，就有60幾人，是2021年的3倍之多，其中現役和退役的軍人都有，占了60幾%，占了2/3。

賴清德直言，在這種狀況之下，不得已、也不得不根據《反滲透法》將中國定位為境外敵對勢力，才有辦法讓國人了解這個情勢，國家體制才有辦法根據這個方向去調整，不管是修法或是政策調整，目的是在確保國家安全、社會的安定，還有台灣人民可以長治久安。

特別的是，針對日前傳出賴清德拋出「脫中入北」的經貿路線，他也特別澄清，「脫中入北」是學者在談論美中台三方政策時，針對美國的對等關稅，提出的策略，這是這位教授的看法，自己的國家產業發展政策一直都是立足台灣、布局全球，現在多一個調整，就是加強美國、行銷全世界，他更強調「布局全球，當然有包括中國在裡面」。

賴清德表示，台灣跟中國幾十年來建立起來的產業鏈，也不是一夕之間就有辦法解決，這需要時間調整，那更何況也有一些台商，在中國大陸生產製造的目標是中國市場，其實是很多元的，所以自己的策略就是布局全球，行銷全世界。

針對對美關稅談判，賴清德指出，「我們要解決對等關稅，最好就是要把分子變小，分母不變或擴大，最好的方式就是採購」，他也點出談判重點「因為川普最在乎美國對台灣的貿易逆差，我們就優先來解決這個問題」。

賴清德也首度公開台灣在談判中提出的採購項目，能源方面包括石油、天然氣，另外會採購包括工業設備等工業製品，也會採購航空器及軍備等，台灣是很有誠意，願意藉由採購跟投資來解決雙邊貿易逆差的問題。

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