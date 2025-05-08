德國在台協會點名譴責朱立倫　綠議員批：國民黨從沒正視歷史

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者陳家祥／台北報導

德國在台協會日前才以「無恥」來批評國民黨青年宋建樑，譴責其配戴象徵納粹的「卐」字臂章、比出納粹敬禮手勢等；相隔不到一個月，又直接點名譴責國民黨主席朱立倫，應避免缺乏歷史敏感度的類比。對此，民進黨議員許淑華說，國民黨從來沒有正視歷史，卻把歷史悲痛當作政治操作工具，「台灣人民也不會認同」。

國民黨主席朱立倫昨砲轟，賴清德對在野黨的作為，「是在做希特勒做的事情」。對此，德國在台協會發聲明表示，協會注意到朱立倫最近發表的發言，感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與國家社會主義 （National Socialism）的暴政相提並論。

德國在台協會強調，台灣的制度絕不應也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具。鄭重呼籲國民黨領導層，應避免在國內政治論述中提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。與其為了政治目的扭曲對過去的記憶，不如確保納粹德國的罪行永不被遺忘，並在德國、台灣乃至整個國際社會強化歷史意識。

許淑華直言，這是非常少見的情況，一個外交機構特別發文，對駐地國的政黨嚴正抗議，但國民黨朱立倫主席卻做到了。

許淑華指出，幾週前，朱立倫說國民黨青年黨員穿戴納粹符號的服飾，是反諷民進黨專制，引發以色列、德國等駐台機構，都公開譴責。昨天晚上，德國在台協會發表一份嚴肅的聲明，再次譴責國民黨，而且用詞更加直接、強烈。

「德國在台協會鄭重告訴國民黨，台灣現行的民主政治，跟納粹是完全不同的。更呼籲不能用錯誤的資訊，扭曲人類這段慘痛的歷史。」許淑華說，國民黨從來沒有正視歷史、暸解歷史，卻把人類的歷史悲痛，當作政治操作的工具，「而且面對歷史悲劇，沒有任何人可以不斷的在他人的傷口上撒鹽！」

許淑華表示，朱立倫帶著國民黨一起顛倒是非，錯置歷史事實，害台灣在國際上顏面盡失。同時，她也想到，中共的專制統治，也是用一樣的手法，在中國，甚至對外操作輿論風向。

「過去專制者的暴行，不能被遺忘，更重要的是，歷史更不能被錯置。」許淑華說，台灣過去曾經發生二二八事件，這在許多台灣人心中，是一段撕心裂肺的歷史。因此，台灣人用血淚對抗威權，一路走來，才有今日得來不易的民主。

許淑華表示，要告訴全世界，朱立倫的發言，絕不能代表台灣人民真實的聲音，「台灣人民也不會認同！維護自由民主價值，保留歷史記憶，台灣會跟德國站在一起，也跟所有民主國家一同捍衛」。