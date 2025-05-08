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熱血守護生命！　台南顏維廷勇奪全國十大傑出救護技術員第1名

▲台南和緯高級救護隊員顏維廷，榮獲2025年全國十大傑出救護技術員第1名，展現救護專業與生命價值。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南和緯高級救護隊員顏維廷，榮獲2025年全國十大傑出救護技術員第1名，展現救護專業與生命價值。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年全國「十大傑出救護技術員」評選結果出爐，台南市消防局再傳捷報！和緯高級救護隊隊員顏維廷，自全國眾多優秀人員中脫穎而出，勇奪第1名殊榮，不僅為台南爭光，更激勵無數第一線救護人員士氣。

顏維廷投身消防工作多年，長期參與各類緊急救護與重大災害應變，歷經台北復興航空空難、0206美濃地震等大型任務，現場應變與判斷能力備受肯定。返回台南後，他全力投入急救勤務，其中一次成功搶救一名OHCA的19歲年輕患者，施以一次電擊即恢復生命徵象，最終康復出院，成為他持續堅守崗位的重要信念。

▲台南和緯高級救護隊員顏維廷，榮獲2025年全國十大傑出救護技術員第1名，展現救護專業與生命價值。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，顏維廷除了救護表現傑出，也積極參與急救教育、器材研發與案例研究，勤餘時間更投稿醫學期刊，促進臨床經驗交流，展現深厚的專業熱忱，獲得全國評審一致肯定，實至名歸。

台南市長黃偉哲也表達祝賀：「這不只是顏維廷個人的榮耀，更是台南整體消防體系的肯定。他的專業展現台南守護公共安全的堅定決心。」消防局長李明峯則補充，顏維廷曾榮獲全台最佳心肌梗塞緊急救護員，多次成功救回OHCA患者，是消防奉獻精神的最佳寫照。

這項榮耀再度凸顯台南市在公共安全與緊急醫療領域的領先地位，市府也將持續推動「安全城市、幸福台南」的目標，讓市民在危急時刻感受到強大的守護力量。

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