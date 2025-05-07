醫院驚見「戰傷專責病床」　台南藍軍質疑密集軍演係準備戰爭

▲台南市議會國民黨團7日在議會質詢時質疑，醫院設有戰傷專責病床，民眾憂心台灣是否準備進入戰爭狀態。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國「全民防衛動員演習」將於7月在台南展開，市議會國民黨團7日於消防局業務質詢時質詢，接獲民眾陳情指稱台南多家醫院設有「戰傷專責病床」，質疑政府密集演習是否預作戰爭準備？

國民黨台南市議會黨團議員接連質詢，指稱消防人力明顯短缺，卻一再被動員參與無腳本兵棋推演，痛批中央應說清楚、講明白，不要讓民眾陷入恐慌情緒。

國民黨團總召王家貞指出，台灣歷來進行災害應變演習從未使用「全民防衛」等戰爭語彙，如今消防局專案報告明載7月16日將結合「漢光」、「民安」、「萬安」演習，辦理無腳本兵棋推演，引發民眾疑慮是否真要為戰爭做準備？她質疑：「若是地震防災，為何今年要冠上全民防衛之名？是否中央已將台南視為戰略前線？」

消防局長李明峯則回應表示，該演習係中央規劃，強調「防韌演習」係針對天然災害進行應變訓練，並非作戰演練。但王家貞不滿指出，今年3月總統賴清德親自南下召集各局處討論防衛細節，如今醫院更出現「戰傷專用病床」，讓民眾憂心忡忡。

議員李中岑更直言，年輕族群普遍對兩岸局勢焦慮不安，不少學生與她反映對7月演習感到害怕，「現在病床一床難求，卻有人陳情醫院保留戰傷病床，這怎麼說得過去？」

市議員林燕祝則展示民眾提供的「戰傷專責病床」簡報照片，質疑政府未說清楚演習目的是造成社會恐慌元兇，「我們不是反對演練，而是要求尊重第一線人力與民眾知情權，演練應明確定調，而非模糊戰災邊界。」她也提到，今年僅補充84名消防人力，三月一次演習已動用千人，七月又來一次，難道認為「消防弟兄吃飽沒事幹」？她呼籲中央審慎規劃，避免因過度演練模糊政策焦點，導致基層士氣滑落。

議員尤榮智、蔡宗豪、盧崑福、林美燕、蔡育輝也相繼質詢，除關注消防人力、器材與住警器推廣進度外，並希望消防分隊與大隊廳舍加速改建，讓第一線同仁能有安全舒適的工作與休息空間，提升基層留任意願。