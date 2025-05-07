台電台南區處成立安和巡修課　專責安南搶修應變提升電力韌性

▲台電台南區處7日舉辦安和巡修課揭牌典禮，服務安南51里，提升供電穩定與搶修效率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化電力基礎建設應對快速發展的區域需求，台電台南區處7日正式揭牌成立「安和巡修課」，專責安南區電力調度、停電事故處理及設備搶修作業，安南區作為台南第二大行政區，人口快速增長、建設動能強勁，台電此次成立巡修課象徵電網服務的在地深化，也為區域穩定供電奠定新基石。

台南市政府近年積極推動安南區重大建設，包括北安商業區市地重劃（商60）、亞太棒球訓練中心、和順轉運站等計畫，帶動產業與居住人口迅速成長。台電因應此一開發趨勢，成立「安和巡修課」，編製成員30人、配備工程車輛10輛，平均年齡僅39歲，兼具活力與技術經驗，服務範圍涵蓋安南區51個鄰里。

台電台南區處長黃明舜表示，透過統一調度與專業分工，安和巡修課將提供逾20萬戶用戶穩定供電，並縮短突發事故搶修時間，強化區域韌性。除平時即執行預防性檢修，降低老舊設備故障風險，亦配合極端氣候變遷下的高峰用電需求，提升搶修反應速度與電力供應品質。

黃明舜指出，因應搶修人力老化及任務日益繁重，台電持續擴編專職巡修團隊，整合原各服務所資源，除提升效率，也確保技術傳承不中斷。未來如遇突發停電事故，民眾除可撥打1911客服專線，也能透過「台灣電力APP」快速通報，台電人員將全年無休、24小時待命出勤，確保民生與產業用電無虞。