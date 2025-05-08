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大陸 大陸焦點 特派現場

排ATM撿到銀行卡　陸男「猜2次破解密碼」盜領11.7萬

記者黃翊婷／綜合報導

中國江蘇省張家港吳姓男子日前不小心遺失銀行卡，結果被陸姓男子撿到，對方隨便猜了2次便猜中密碼是「123123」，導致他帳戶內的人民幣2.8萬元（大約新台幣11.7萬元）被盜領一空。

▲▼ 提款機,ATM,領錢,銀行。（示意圖／CFP）

▲陸男在ATM撿到吳男的銀行卡，竟在猜中密碼之後，將對方的錢偷拿走。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據陸媒《荔枝新聞》報導，事發當日吳男在ATM辦理業務，離開時卻忘記將銀行卡帶走，直到半個月後才發現錢不見了，趕緊報警，很快警方便循線找到涉嫌盜領的陸男。

原來，當時陸男就排在吳男後面等候使用ATM，吳男離開之後，他在ATM上撿到銀行卡，決定隨便猜猜看密碼，第一次嘗試「666666」失敗，第二次嘗試「123123」竟真的成功了。

陸男看見吳男的帳戶內有錢，一時起了貪念，便盜領了人民幣2.8萬元。警方表示，目前陸男因涉嫌詐騙罪被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步調查中。

中國網友看到相關報導之後，也紛紛留言討論，「怎麼會有人設置這麼簡單的密碼」、「動裡面的錢真的很好查啊，猜中了又怎樣」、「不要設置這麼簡單的密碼，也不要用出生日期設置密碼」、「但是太複雜的（密碼）自己都記不住」。

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