陸網傳撞球美女助教陪打暗藏春色　廣告主打988元包「一桿進洞」

記者魏有德／綜合報導

斯諾克好手趙心童拿下中國選手世錦賽首個冠軍，在大陸興起一股「台球（撞球，下同）熱」。不過，撞球間「美女助教陪打」疑似暗藏春色的相關話題，也再次被搬上檯面，引起輿論關注。有陸媒暗訪貴陽某間撞球店，在與美女助教一問一答間，隱約透露著不尋常的「氛圍」。

▲大陸部分地方的撞球間暗藏春色，形成法律監管的灰色地帶。（圖／翻攝微博，下同）

《貴州日報》旗下新媒體《天眼新聞》近日前往貴陽一處撞球間，假扮成消費者與「美女助教互動」，當假消費者詢問道，「可以摟個腰？」美女助教回應稱，「你情我願，可以，不然就是騷擾。」

美女助教還提到，晚上喝酒的客人較多，「喝完酒就玩開了....。」就在假消費者離開撞球間時問及，「還有沒有提供其他特殊服務？」美女助教直接回答，「那不行，（我們是）正規球房，歡迎下次再來。」

假消費者追問，「你又說沒有（特殊服務）。」眼看這名假消費者說完便轉身離開，美女助教急忙忙稱，「那我肯定要說沒有（特殊服務）。」語意背後似乎透露著不可明說的「特殊情況」存在。

一名消費者潘先生（化名）透露，3月時曾和朋友在某台球俱樂部高級包房消費，美女助教不僅陪打，更主動提議玩骰子、喝啤酒，「玩嗨了有摟抱動作，對方也沒抗拒，最後還互加微信，當晚4小時消費達3680元（人民幣，下同），只要你消費達到一定數額，和助教喝好、聊開心了，甚至可以單獨約出去玩。」

此前，曾有網路部落客發文稱，撞球間內的私人教練，提供的所有服務都像在想辦法讓那些「大哥」們願意花錢來消費，比如加入會員、續費課程或者享受「額外」的服務。也有網友貼文表示，「988元包一桿進洞的廣告詞看似正常，結合上下文就顯得有些曖昧。」

據了解，大陸部分撞球間設有「VIP高級包間」，主要是為顧客營造賓至如歸的氛圍，然而，私密性的空間或成為滿足顧客實現「998一桿進洞」成就的地方，此外，也有撞球間還提供「付鐘點費出場」的額外消費選擇，可私約美女助教外出休息，稱爲「超時休息費」，成為當地法規監管的灰色地帶。