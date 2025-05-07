騎士遭聯結車擦撞爆頭慘死　20人「停等」目睹驚悚死亡瞬間

記者林東良、賴文萱／台南報導

台南市永康區7日清晨發生一起死亡車禍，一輛聯結車與3部機車疑似於路口擦撞，造成一名75歲黃姓男騎士遭爆頭慘死，監視器畫面曝光驚悚瞬間，一旁約有有20名騎士目睹慘況，當場嚇傻。事故後現場也緊急封鎖，由永康分局警方疏導交通，後續釐清肇因並報請檢察官相驗中。

▲台南永康正北一路與中正北路口清晨發生大車與機車擦撞事故，男騎士當場死亡。（圖／翻攝自道路援張家班、林東良翻攝，下同）

這起事故發生在7日上午7時45分，根據曝光的監視器影像，當時一輛聯結車與3部機車發生擦撞，其中一名機車騎士倒地後，疑遭大車車輪輾壓爆頭慘死，一旁約有20名在機車專用道停等的騎士目睹驚悚瞬間，當場嚇傻紛紛閃避。

▲台南騎士遭聯結車爆頭慘死，20騎士目睹驚悚瞬間嚇傻。（圖／記者林東良翻攝）

永康分局指出，該部貨櫃車沿中正北路外側車道西南向東北行駛，前方1部機車沿中正北路西南向東北行駛機車左轉專用車道，但卻偏出機車專用道而貨櫃車發生碰撞，並波及停等左轉專用道2部機車，造成黃姓騎士被貨櫃車輾過，當場爆頭慘死。

事故造成1名機車騎士75歲黃男當場傷重不治，52歲葉姓貨櫃車駕駛無酒駕情事，後續已報請檢察官相驗。