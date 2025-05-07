虐死剴剴「保母喊80到100萬和解」　沒對剴嬤道歉！網怒：輕視人命

▲剴剴外婆嚴姓婦人嘶吼保母姊妹，沒權利這樣對待剴剴。（圖／記者黃哲民攝）



網搜小組／劉維榛報導

認罪之後，冷血保母劉彩萱開出80至100萬希望和解，消息曝光後，再度讓網友痛批，「真的好意思、太厚臉皮」，認為應該讓保母先體驗剴剴生前受過的所有折磨，再來談和解才對；還有人怒吼，劉女泯滅人性想用錢來和解的態度，「看出她有多麼輕視人命，可惡」。

一名網友在Threads表示，友人去現場旁聽剴剴案，得知劉彩萱願意以100萬和解，這讓原PO嗤之以鼻，氣憤嗆聲「真的好意思、太厚臉皮！」

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消息曝光後，網友紛紛怒噴，「完整體驗115天孩子所有的痛之後再處決，然後拿100萬跟牠們和解這樣比較公平，她們一開始就沒打算讓剴剴活下來」、「把她對剴剴做的所有事情，一條一條奉還，再集資100萬跟她和解，大家願意嗎」、「醫生沒救活一個孩子要800萬，妳虐死一個，沒有1000萬，休想」、「大家集資100萬給妳，讓妳體驗剴剴遇到妳的每一天，如何」、「殺人也可以和解？什麼天理」、「不是說自己經濟窘迫？講話顛顛倒倒的」、「由此可以看出她有多麼輕視人命，可惡」。

台北地院來到第10天審理剴剴案，進入最後量刑辯論階段，檢方痛批涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳罪惡滿盈，犯案動機是看剴剴不順眼、以虐取樂為了爽，且從沒向剴嬤道歉，建請判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年到18年徒刑、「勇敢判下去！」

▲劉彩萱聲稱願賠償80萬元到100萬元和解。（圖／記者黃哲民攝）



法庭上，劉彩萱聲稱願賠償80萬元到100萬元和解，這讓檢方質疑「她有道歉過嗎？」本案開過6次延押庭、17次協商程序與4次準備程序，外加審理至今，前後共483天，劉彩萱從沒道歉，即使日前首度當庭認罪，剴嬤就坐在旁邊，「大家有聽到她道歉嗎？沒有！」

檢方更痛批劉彩萱避重就輕、選擇性認罪，並持續怪罪剴剴出現不當行為、害她情緒失控，所謂超渡剴剴疏文只是不想被關、不想賠錢，而劉若琳配合姊姊裝傻卸責，2人僅因滿足己身私慾，就用兇殘方式剝奪孩子生命，「要嚴懲、不能縱放」。

至於律師團部分，主張劉彩萱為剴剴冰敷、擦藥、買頭套防自撞、去收驚拜拜，顯示她的確努力嘗試照顧，並非以虐為樂，而是「惡性循環下的失控」，她跟妹妹討論剴剴對話用語不當，但「那是氣話，不是動機」。

律師團提出其他3件虐童案判決，刑度介於11年到16年，劉彩萱已認罪，代表她「克服內心不安、譴責跟害怕」，儘管沒達成和解，但她無前科也無反社會行為，鑑定仍可能復歸社會，懇請法官考量本案是出養制度缺失間接造成悲劇，劉彩萱期間未能獲得喘息服務等協助，且日後不可能再從事保母工作，建請判刑16年到18年。

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