揭林月琴任職2團體獲中央百萬標案　黃揚明：說好願受高規格檢驗？

▲民進黨立委林月琴。（圖／記者李姿慧攝）

記者郭運興／台北報導

剴剴案備受關注，近日卻爆出訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴，民進黨則回應，希望所有抹黑、潑糞行為適可而止。對此，媒體人黃揚明今（12日）表示，「林月琴還有些角色定位該釐清的問題」，林目前擔任2個民間團體職務，重點在於，這兩個團體都在林月琴擔任立委期間，都獲得中央部會標案（地方政府標案不採計），甚至包括所在的衛環委員會所直接監督的衛福部的標案，吳春城該被質疑，那林月琴呢？是不是也該受到同樣標準檢驗？

黃揚明表示，民間團體出身的民進黨不分區立委林月琴，因被揭露在剴剴兒虐案發生時，擔任台北市社會局外聘督導，而引發社會議論。事實上，林月琴委員還有一些角色定位該釐清的問題。

黃揚明表示，許多民進黨立委們，去年底到今年初不斷質疑，民眾黨前不分區立委吳春城創辦壯世代協會後，還在立委任內兼任理事長又申請政府標案、家族企業申請政府標案、申請商標等並未利益迴避事件，最後吳春城以請辭立委平息相關質疑。

黃揚明指出，而林月琴委員目前擔任2個民間團體職務。第一、靖娟兒童安全文教基金會董事，已任董事超過10年，去年2月上任立委後，5月董事會換屆仍續任；另長期擔任該基金會執行長職務，2023年底被提名立委後辭任。第二、台灣少年權益與福利促進聯盟，已任理事超過10年，去年2月上任立委時擔任理事長，12月理事換屆改任副理事長。

黃揚明強調，重點在於，這兩個民間團體都在林月琴擔任立委期間，獲得中央部會標案（地方政府標案不採計），甚至包括林月琴所在的衛環委員會所直接監督的衛福部的標案。

接著，黃揚明也公布，靖娟基金會在林月琴上任立委後，得標中央部會標案如下，第一、衛福部社家署「113年親子館訪視輔導暨教育訓練計畫」229萬元（2024年5月決標）。第二、衛福部社家署「114年親子館主管人員教育訓練計畫」110萬元（2025年4月決標）。

黃揚明指出，而兒少盟在林月琴上任立委且任理事長期間，得標中央部會標案如下，文化部「113年至114年度平面媒體兒少新聞識讀推廣」藝文採購案140萬元（2024年7月決標）。

▼黃揚明公布得標中央部會標案。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

黃揚明認為，林月琴過去在靖娟基金會服務非常久，他也曾為了兒童安全議題採訪過，這部分的貢獻不應被抹煞。但是，既然民進黨團曾經不斷質疑吳春城的「利益不迴避」，那麼，林月琴委員是不是也該受到同樣標準的檢驗呢？

最後，黃揚明提到，2023年12月，林月琴被提名為不分區立委後曾在回應社工界質疑時說「未來任職立委在政治上願受高規格檢驗，但希望各界別因政治因素，抹煞基金會對保護兒童的努力」，說好的「願受高規格檢驗」呢？

▼黃揚明公布綠委林月琴兩個民間團體職務。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）