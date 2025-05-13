保母姊妹虐死剴剴今宣判　是否重判將揭曉

▲愷愷案凱道集會活動。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

嘉義縣男童剴剴遭虐案，台北地院於今日（13日）下午宣判。回顧這起剴剴虐童案，保母劉彩萱在短短115天內竟然跟其姊妹劉若琳以極端手段凌虐致死。案件曝光引起社會關注撻伐。

剴剴案曝光後，社會輿論強烈譴責劉氏姊妹的行為，檢方痛批其「行為人神共憤」，並依成年人凌虐兒童致死等罪起訴兩人，建請法院從重量刑。此外，兒福聯盟社工陳尚潔因未依規定訪視剴剴，且隱匿虐童事實，導致男童錯失救援機會，也遭檢方以偽造文書及過失致死罪起訴。案件審理期間，惡保母劉彩萱一度否認犯行，但在關鍵證人作證後痛哭認罪，並當庭表示「對不起」。

剴剴案引發全台民眾憤怒，尤其是有孩子的父母更感痛心。許多人在行政院公共政策網路參與平臺上提案，呼籲加重虐童刑責至無期徒刑或死刑，並禁止假釋。該提案吸引超過14萬人附議，甚至造成平台一度當機。民眾也在台北地院開庭日集結聲援剴剴，101董事長賈永婕號召近千人到場抗議，手持白色雛菊及標語高喊「唯一死刑」，要求法院重判劉氏姊妹。

為杜絕兒虐悲劇重演，剴剴戰士們不僅在街頭集會聲援，更提出六大訴求，包括設立兒少保護部、增設專責醫師與社工、推動訪視助理制度、增訂虐殺兒童罪條款等，期望能全面提升兒少保護機制。剴剴案的悲劇震撼全台，也再次呼籲社會正視兒童權益，讓每個孩子都能安全成長。