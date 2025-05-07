「eTag停車扣款催繳」是假的！詐騙簡訊狂發　機車族也受害

▲「未提供車號」的通行費或停車費催繳通知是詐騙，請勿理會並刪除。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

詐騙猖獗，近來又有詐騙集團假借eTag停車扣款欠費催繳名義，傳送繳費連結騙取民眾信用卡資料並盜刷，連機車車主也受害，遠通電收今(7日)示警並提醒兩大防詐原則，包括「沒有車號」的欠費通知，都是詐騙，另eTag停車扣繳納信用卡帳單，不會有催繳通知。

近期有不肖詐騙集團冒用遠通電收名義，透過簡訊或email發送假冒的停車費欠費通知，甚至連機車車主也成為受害對象。遠通電收今提醒民眾兩大防詐原則，包括收到欠費通知若「未提供車號」，一律視為詐騙訊息，請勿理會；第二，則是申辦「eTag停車扣繳」服務，停車費用將由綁定的信用卡自動扣款，不僅可避免產生欠費，更不會收到任何催繳通知。

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▲「未提供車號」的通行費或停車費催繳通知是詐騙，請勿理會並刪除。（圖／遠通電收提供）

遠通電收表示，近期詐騙手法多以「ETC停車費扣款失敗」為由，誘導民眾點擊附帶的繳費連結或偽冒網站頁面，藉此騙取信用卡資訊並盜刷，提醒民眾務必提高警覺。

民眾若收到簡訊或email中「開頭未顯示車號」且「內含繳費連結」，應立即提高警覺。建議透過遠通電收管道查證，包括下載ETC App或uTagGO App查詢停車紀錄，或撥打客服專線（02）7716-1998，或加入LINE官方帳號（ID：@etag）進行查詢確認，避免受騙。

遠通電收也建議，民眾可同步申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」兩項服務，讓通行費與停車費皆可設定信用卡自動扣款，只要卡片有效，幾乎不會產生欠費，一旦收到催繳通知便可辨識為詐騙，直接刪除最安心。