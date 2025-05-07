　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

72歲女網戀外國男...花14萬見不到人　再度討錢逮面交車手

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局大理街派出所警員，在日前接獲報案，有1名女子在臉書加入不明男子的通訊軟體，雙方陷入網戀，沒想到對方以在國外要來台見面為由，要求女子支付14萬，女子付錢後仍未見到人便報警，警方埋伏逮捕車手，還在車上查獲4款準備分送的「戀愛詐騙」禮物。

警方調查，72歲的詹姓女子，在3月份於網路社群收到連結，加入通訊軟體後認識1名自稱在國外的男子，詹女不敵外國男的柔情攻勢，於是與男子陷入熱戀，對方以來台灣找詹女為由，請詹女替其支付14萬台幣通關，但是詹女付錢後，對方卻沒有依照約定來台。

▲▼詹女在網路熱戀外國男，被騙14萬見不到人，配合警員逮面交車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詹女在網路熱戀外國男，被騙14萬見不到人，配合警員逮面交車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

詹女認為有異，通知警方處理，警方察覺詹女就是遇到詐騙集團，所以趁對方又開口要25萬元之際約出車手，在4月底逮捕57歲的李姓車手，警方當場將人逮捕，並且查扣25萬元現金，訊後依照詐欺罪嫌送辦。

警方指出，過程中警方於李嫌所駕駛之貨車上，發現4件詐欺包裹，包裹上註明向其他受害收件人應收款項，其中竟有一件包裹需支付230萬鉅款，令警方大為吃驚。

▲▼詹女在網路熱戀外國男，被騙14萬見不到人，配合警員逮面交車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲面交車手所開的大貨車裡面還有4件準備以送禮物方式，順便收取詐騙款項的禮品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方遂逐一撥打其他被害人電話詢問並告知已遭詐騙情形，發現此詐騙集團詐騙手法皆是利用各種網路交友方式讓被害人陷入熱戀，再以騙取被害人領取包裹，由車手順便收取大筆金額，所幸警方及時發現攔阻，避免其他被害人成為詐騙集團手中的肥羊。

萬華分局呼籲，當前常見的詐騙手法包括假交友與假投資已不再像過往單純利用話術騙錢，他們的詐騙手法日新月異。詐騙集團常透過社群網站及交友軟體，利用帥哥美女照片搭訕，再以感情攻勢博取信任，或以加入投資群組為誘餌，讓被害人完全上當。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！　笑：有海帶味
存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　行員請他休息等待竟照做
悍將主場7連敗　球迷「陳金鋒下台」標語登大螢幕
獨／江泳錡陪前夫搭救護車　大哭「可以把我一部分生命給他嗎」
首個部會預算解凍！　立院教委會放行「文化部34億」
快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！
快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」　她生前錄音檔公開
宥勝「3大社群平台突關閉」！　慈惠粉專照片全刪光
獨／18歲少女被賣緬甸失聯半年！　母落淚頻問平安否

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

槽車右轉中！阿北直直衝「雙腳捲輪下」爆血　驚悚撞擊畫面曝

存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　銀行員請他休息區等待竟照做

桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！一路違規吃17萬6400元罰單

72歲女網戀外國男...花14萬見不到人　再度討錢逮面交車手

喊話法官「勇敢判下去」！檢批劉彩萱選擇性認罪　求處無期徒刑

花蓮會車糾紛竟持槍恐嚇！2煞落網　搜出氣動槍與喪屍煙彈

快訊／高雄大貨車右轉撞單車　騎士雙腳遭輾送醫搶救

獨／少女被賣緬甸失聯半年！母落淚頻問平安否　警允諾持續搶救

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

槽車右轉中！阿北直直衝「雙腳捲輪下」爆血　驚悚撞擊畫面曝

存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　銀行員請他休息區等待竟照做

桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！一路違規吃17萬6400元罰單

72歲女網戀外國男...花14萬見不到人　再度討錢逮面交車手

喊話法官「勇敢判下去」！檢批劉彩萱選擇性認罪　求處無期徒刑

花蓮會車糾紛竟持槍恐嚇！2煞落網　搜出氣動槍與喪屍煙彈

快訊／高雄大貨車右轉撞單車　騎士雙腳遭輾送醫搶救

獨／少女被賣緬甸失聯半年！母落淚頻問平安否　警允諾持續搶救

孫鋼銀看關稅問題本月底會大致解決　大陸電商貨很難恢復在美盛況

郭智輝爭議頻傳　最大「郭黑」王世堅罕見幫抱屈：他是有能力的

小惠特9下再見安打！　皇家4比3氣走白襪摘勝

白金龍「傳家酒」金箔加持　白沙屯媽祖紀念酒收藏金身

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

金賽綸生前留「1小時30分錄音檔」　高層出40億收買失敗…爆料者遭襲

持金賽綸1.5hrs錄音檔「檢舉人遭刺傷」！頸部遭刺9刀濺血傷照震撼

印度轟巴基斯坦「增至26死」　雙方衝突始末一次看

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

日本三菱與鴻華先進簽MOU　裕隆：Model B三義廠生產、2026外銷大洋洲

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

社會熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

對岸收買黑幫當「侵台內應」　價碼曝光　

快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台

快訊／甲山林董事長祝文宇　1200萬交保

爬大坑10號步道突倒地　男送醫不治

即／22噸鐵捲噴飛　女騎士右腿遭砸嚴重變形

甲山林遭23路搜索　涉操縱股價「獲利上億」

更多熱門

相關新聞

獨／泰國副總理親下重手　緬甸詐團7千人失業

獨／泰國副總理親下重手　緬甸詐團7千人失業

近年台灣、中國及馬來西亞、新加坡等國家對於泰緬邊境的詐騙、人口販運犯罪盛行，均透過外交管道交涉施壓，加上連中國演員王星今年1月初也遭詐團以商演工作名義拐赴緬甸詐騙園區，外界輿論壓力重挫泰國形象，泰國政府開始加強打詐力道，由泰國副總理兼數位經濟、社會部長巴瑟領頭成立反線上詐騙任務中心，從今年2月初中斷泰國供應緬甸克倫幫地區的電力、網路訊號和燃料供應，「詐騙集團無網路、電力可用，要詐騙只能靠手寫信」。

「收侵權通知」嚇一跳！律師揭關鍵：直接刪掉

「收侵權通知」嚇一跳！律師揭關鍵：直接刪掉

港男2周借錢111萬　她1關鍵驚覺被騙

港男2周借錢111萬　她1關鍵驚覺被騙

政府全力營救　55國人脫離緬甸平安返國

政府全力營救　55國人脫離緬甸平安返國

中年男變換多張卡片領錢　民眾報警逮煙彈車手

中年男變換多張卡片領錢　民眾報警逮煙彈車手

關鍵字：

外國男網戀詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面