72歲女網戀外國男...花14萬見不到人　再度討錢逮面交車手

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局大理街派出所警員，在日前接獲報案，有1名女子在臉書加入不明男子的通訊軟體，雙方陷入網戀，沒想到對方以在國外要來台見面為由，要求女子支付14萬，女子付錢後仍未見到人便報警，警方埋伏逮捕車手，還在車上查獲4款準備分送的「戀愛詐騙」禮物。

警方調查，72歲的詹姓女子，在3月份於網路社群收到連結，加入通訊軟體後認識1名自稱在國外的男子，詹女不敵外國男的柔情攻勢，於是與男子陷入熱戀，對方以來台灣找詹女為由，請詹女替其支付14萬台幣通關，但是詹女付錢後，對方卻沒有依照約定來台。

▲詹女在網路熱戀外國男，被騙14萬見不到人，配合警員逮面交車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

詹女認為有異，通知警方處理，警方察覺詹女就是遇到詐騙集團，所以趁對方又開口要25萬元之際約出車手，在4月底逮捕57歲的李姓車手，警方當場將人逮捕，並且查扣25萬元現金，訊後依照詐欺罪嫌送辦。

警方指出，過程中警方於李嫌所駕駛之貨車上，發現4件詐欺包裹，包裹上註明向其他受害收件人應收款項，其中竟有一件包裹需支付230萬鉅款，令警方大為吃驚。

▲面交車手所開的大貨車裡面還有4件準備以送禮物方式，順便收取詐騙款項的禮品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方遂逐一撥打其他被害人電話詢問並告知已遭詐騙情形，發現此詐騙集團詐騙手法皆是利用各種網路交友方式讓被害人陷入熱戀，再以騙取被害人領取包裹，由車手順便收取大筆金額，所幸警方及時發現攔阻，避免其他被害人成為詐騙集團手中的肥羊。

萬華分局呼籲，當前常見的詐騙手法包括假交友與假投資已不再像過往單純利用話術騙錢，他們的詐騙手法日新月異。詐騙集團常透過社群網站及交友軟體，利用帥哥美女照片搭訕，再以感情攻勢博取信任，或以加入投資群組為誘餌，讓被害人完全上當。