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竹科男想娶空姐！下班兼差「年薪400萬」累炸　一票狂喊：放生

竹科男想娶空姐「兼差外送年薪400萬」　網友急喊放生

▲一名男網友稱自己在竹科上班，下班後跑外送，年薪才將近400萬。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

結婚要兩人有共識，婚後還要互相分擔體諒，才能順利走下去。一名男網友發文透露，自己在竹科上班，女友是空姐，開銷很大，他的收入不夠買房，下班後還要跑外送年薪才能達400萬，對於這樣的生活感到很累。網友看完後直搖頭，坦言「漂亮的女生難養，建議放生這種的，你以後也不會好過。」

一名男網友在Dcard上發文表示，他在竹科工作，女友是空姐每個月開銷很大，但女方仍堅持要先買房才要結婚，原PO本業收入不夠，靠著下班後跑外送增加收入，「每天跑到12點多才休息，幾乎全年無休，沒上班就是跑外送，這樣的年薪有400萬，但好累。」

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貼文一出後，引起網友熱議，不少人認為女友無法共同分擔，趕緊分手才好，「不考慮換一個女朋友錢存起來？」 、「可以換一個，然後過有品質的生活」 、「移動神主牌ATM」 、「他的資產是年輕漂亮，但這會一直貶值，你為啥不要直接找大學年輕漂亮的，保證一定根本不用這麼多錢」 、「換一個漂亮又不需要花這麼多錢的女友如何」、「建議分手，這是真心為你好的留言。」

也有不少人針對原PO的賺錢方式給出建議，「為啥不投資自己跳去高薪的公司，外送cp值超低」 、「你這400幾乎都是本業收入吧，外送的薪水根本不多，算上少掉的休息時間、增加的風險等等，還不如拿來休息或者爭取本業收入增加，投資也可以考慮…再怎麼不濟也不用去跑外送吧」 、「這是貸肝費，以後要還的」 、「雙份工作，還沒什麼休息，年薪才400？你該好好想想下一步。」不過，也有許多網友文章是創作文，質疑故事的真實性。 

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