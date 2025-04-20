男友迷上女星Karina「換掉手機桌布」！10萬粉校花妹嘆：好自卑

▲女團aespa隊長Karina 。（圖／翻攝自Karina IG）



記者施怡妏／綜合報導

手機背景百百種，有人喜歡設偶像，有的則會放上情侶閃照，一名女網友表示，交往3年，男友是竹科工程師，手機桌布一直以來都是放她的照片，但最近男友迷上韓國女團Aespa的成員Karina，不僅把手機桌布改掉，電腦桌布也放上Karina的照片，讓身為校花的她很難過，同時也感到自卑，貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，「男友最近喜歡上Karina」，與男友都是竹科工程師，交往已有三年，最近男友迷上了韓國女團aespa的成員Karina，讓她感到自卑。原PO指出，男友過去並不追星，但現在對Karina非常喜愛，甚至將手機和電腦桌布都換成了Karina的照片。

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她還發現男友擁有許多Karina的小卡，並經常在生活中提起。她坦言，高中時就被說是校花，走在路上也常常被搭訕，IG也有10萬粉絲，但她仍覺得自己無法與Karina相比，「我開始感覺有點自卑，她真的太漂亮，人間AI我怎麼可能比得上」。

以前認真打扮，會問男友自己是否漂亮，但現在已不敢再提這類問題，擔心自己再漂亮也比不上Karina，也怕跟男友表達感受，會被認為小氣，「而且追星是個人的自由，怎麼辦？」

貼文曝光，網友勸她別想太多，「跟女生喜歡男團的道理一樣，就追星而已，不用想太多」、「喜歡Karina為什麼要擔心，他喜歡隔壁的女生朋友才該擔心吧，Karina他又追不到」、「那你也開始追車銀優」、「放心，他追不到Karina的，妳是校花，現實生活中不會輸的」、「我問我女友，我跟朴寶劍誰比較帥？她秒選朴寶劍，那我是不是該哭暈在廁所？」