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京東美團割喉戰背景曝！　互相滲透戳中「核心利益中的核心」　

▲▼美團外賣。（圖／CFP）

▲京東和美團在「即時零售」的外賣市場上掀起煙硝。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

京東外賣3月1日上線至今約51天，和原為大陸最大外賣品牌「美團」之間的多次交鋒已在「即時零售」領域硝煙四起，對兩者而言，都是一場不能輸的硬仗，從商家爭奪、用戶補貼到外送員資源等各面向掀起多個戰場。外界分析，兩者競爭進入「割喉戰」的背後，源於雙方正互相滲透對方核心地帶，皆有著不能輸的壓力。

▲京東外賣騎手（外送員）。（圖／CFP）

《第一財經》報導，有多條包含「美團封殺騎手去某平台跑單」不要去跑某平台，查到就是永久封號等內容的聊天截圖在社交平台上廣泛傳播。但美團辟謠稱，相關內容純屬編造，均為謠言，不會違規限制任何騎手的准入准出，更不會因此對騎手進行永久封號處置。

被指涉的某平台「京東」接連出招，祭出對「被封殺」外送員給予足夠單量、加大全職外送員招聘力度、永不強迫兼職外送員「二選一」等、多項員工福利政策，透過《致全體外賣騎手兄弟們的公開信》，向美團宣戰。

▲美團外送員。（圖／CFP）

此前，京東美團大戰疑雲密佈之際，美團正式在15日推出即時零售品牌「美團閃購」，目前，美團非餐飲品類即時零售日單量已突破1800萬單；同日，京東釋出消息指，外賣訂單量將超過500萬單，同時因秒送業務發展迅速，將再招收不低於5萬名全職外送員，全額足額全部繳納五險一金，所有費用都由公司承擔。

據了解，美團擁有外賣平台的雄厚實力，京東則以電商業務為自豪的本錢，然而，京東以電商基礎強攻「即時配送」，以高頻外送業務帶動低頻高單價商品的即時配送，使消費者培養出消費「習慣」。至於美團則藉由本地生活基礎和龐大「騎手」群，從餐飲、生鮮延伸至3C數位、家電，要打造全品類即時零售陣地。

而這樣的強強相撞，正是切中了雙方「核心利益中的核心」，也就是「動到對方的蛋糕」，衝突一觸即發可以想見，也反映出雙方無論在文字宣傳上或政策引導上「刀刀見骨」的決心。

▲京東外賣騎手（外送員）。（圖／CFP）

網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰分析指，對美團而言，即時零售是其「零售+科技」戰略的核心，與外賣業務形成生態閉環，提升用戶黏著度，「閃電倉模式通過分布式網絡降低履約成本，覆蓋了下沈市場，並抵御了京東等對手的競爭。」

陳禮騰認為，對京東而言，即時零售是藉由「三公里模式」整合線下資源，彌補遠場電商的不足，同時，抵御住美團閃購對3C數位等高利潤品類的侵蝕。

陳禮騰強調，在前期大力度補貼過後，如何持續留住用戶並形成用戶黏性，是京東外賣需要考慮的問題，但無論勝負，這場競爭已推動行業向更高效、更人性化的方向發展，「預計接下來將進入持久戰階段，物流網絡效率、供應鏈改造的深度、用戶心智的佔領、對生態協同以及長期投入的耐力等等，都將是決定競爭的核心能力。」

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