反對國小門口擺攤「被綠罷團公審」！勇媽一對多舉紙板開嗆

▲罷團拍片公審女子。（圖／翻攝自FB／鎖綠鴉）



記者鄺郁庭／綜合報導

綠營力推的罷免行動再惹議，日前有罷團人員違法闖台大校園，近日又有罷團跑到國小校門口擺攤宣傳，試圖推動罷免藍委林思銘。行徑遭到一名媽媽當場抗議，沒想到這位媽媽竟被罷團攝影上傳網路「公審」。網友見狀，紛紛力挺該位家長，「加油！勇敢的媽媽。」

粉專「鎖綠鴉」貼出一段影片，影片上的文字是「勇敢的媽媽被綠色罷團放上網路公審霸凌」、「綠色罷團汙染校園，散播不實資訊，孩童的家長看不下去才抗議。」

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從影片中可見，戴著鴨舌帽的女子自稱是接送小孩的家長，反對在國小門口提罷免、簽罷免連署，聽到罷團提到藍委林思銘刪了育兒津貼，她直接回擊，「政治不該介入校園，更何況是國小門口？」

她表示，身為家長只是要參加孩子的運動會，不希望看到罷團，沒想到對方竟回嗆「我們也是家長」、「我們也在等人，只是順便簽個連署。」後來，女子還質問志工，「罷免的錢到底從哪來？」質疑根本不是自費，因為現場很多宣傳車，「綠營超級有錢！」

粉專忍不住在文中直呼，「綠色罷團污染校園，散播不實資訊」，家長只是看不下去才出聲，反被掛網霸凌。網友紛紛聲援，「給這位媽媽一個大大的讚」、「本來就是黨出錢，志工怎麼可能自己出這麼多資源？」