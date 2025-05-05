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「嬲」登陸網紅奶茶封杯膜惹議　主打「生僻字」遭疑低級擦邊

▲天津一間奶茶店的飲品封口膜惹議。（圖／翻攝上游新聞）

▲天津一間奶茶店的飲品「生僻字」封口膜惹議。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

天津一間網紅奶茶店「汝囈如意」的商品，在封杯膜上主打「科普生僻字」另闢蹊徑，吸引不少消費者眼球，別出心裁的創意欲在「奶茶市場」闖出一片天。不料，有民眾爆料稱，在該奶茶店購買的飲品封口膜上印有生僻字「嬲」（讀音同鳥），用在說明直接寫著「多用作髒詞」，令該消費者感到不適，引起網友熱議。

▲天津一間奶茶店的飲品封口膜惹議。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，4日，「汝囈如意」奶茶店工作人員回應稱，此情況店內員工已注意，並向上反映過。該員工談到，「這個字是隨機的，有些封口膜有，有些又沒有，這個『嬲』字曾經惹過禍，外賣平台上也收到因這個字產生的差評。」

從杯蓋上的解釋可以發現，「嬲」在天津方言裡多用為髒詞，也就是罵人的話，通「孬」字用法，然而，在內蒙的方言裡卻是形容「神氣」、「得意」或志得意滿，在粵語中則代表「生氣」。

據悉，該品牌奶茶封口膜上的「生僻字」並非只有「嬲」字，還有「焱」、「恏」、「奀」、「曌」等字較常出現，同時，也附上字意解釋。「汝囈如意」官方帳號發文致歉稱，選擇這種包裝，初衷是希望能科普生僻字，現在想來，確實考慮十分不全面，「封口膜絕無辱罵之意，生僻字字樣是隨機生成的，買到該字奶茶的顧客可聯繫門店退款，同時，該字樣的封口膜已經統一銷毀，不再使用。」

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