藍營青年軍變棄子怎選舉？　林俊憲：高層推一乾二凈別害死年輕人

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委林俊憲5日受訪時，被問及國民黨青年軍現在像是「棄子」，未來是否還有可能參選議員一事。林俊憲表示，這要怎麼選舉？國民黨高層推一乾二凈，不要害死年輕人，「既然知道錯了，國民黨要補救或法律協助，現在全部推給年輕人，未來還怎麼選？」

對於國民黨青年軍未來是否還有參選議員的可能，林俊憲直言，「這要怎麼選？都被利用完了！」他說，背上偽造文書的罪刑，這怎麼選舉呢？國民黨高層還推得一乾二凈，不要害死年輕人，年輕人從政第一步都不容易，還要他們抄名冊。

林俊憲說，這是很嚴重的違法行為，不知道這些年輕人知不知道，既然知道錯了，國民黨應該要補救或法律協助，在責任上看怎麼處理，現在全部都推給年輕人，未來怎麼選舉，國民黨還想要切割。

林俊憲表示，連署都不容易，真正連署就更不容易，看公民團體在街頭巷尾到處擺攤、說明、勸說大家一起罷免，一張張收很不容易。他說，國民黨只會下令、定目標，然後下面動不起來，第二階段不要又作弊搞死人連署，不要再搞這一套，尊重罷免權利，但不要造假作弊。

至於傳出國民黨有在替現任立委留下議員席次一事，林俊憲說，這表示國民黨內部判斷，這次大罷免大成功機率非常高，其實台北市長蔣萬安態度，為何會喊出倒閣，他絕對是有很多立委跟他反應，重災區在台北市，蔣萬安喊倒閣，就很清楚台北大罷免，國民黨這幾席立委都是最危險的地方。