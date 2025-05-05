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美國售台射程300公里ATACMS飛彈　已運抵台灣16枚

▲▼2023年7月，美國陸軍炮手在澳洲昆士蘭州，將陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）安裝到海馬斯多管火箭（HIMARS）上。圖／達志影像／美聯社）

▲美軍將陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）安裝到海馬斯多管火箭（HIMARS）上。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

根據國防部送抵立法院的報告，美國售台HIMARS「海馬斯」多管火箭系統，在去年已經交運11套與2套訓練模擬器來台；此外，射程可達300公里的ATACMS戰術區域飛彈，首批16枚也已經在今年1月7日交運來台。

台灣在HIMARS「海馬斯」多管火箭系統採購案中，也對美採購84枚ATACMS戰術區域飛彈，並分二階段交運，第一階段64枚的16枚，已經在今年1月7日運抵台灣，其他剩下的48枚，則規劃在今年上半年全數交運。

根據國防部的報告，此案於109年至116年編列325億2354萬7000元，軍購HIMARS「海馬斯」多管火箭系統29套、戰術區域飛彈84枚、精準火箭864枚、訓練模擬器2套及附屬裝備。

依發價書規劃，區分2批次交運，第1批於113至114年交運遠程精準火力打擊系統11套、戰術區域飛彈64枚及訓練模擬器2套等裝備；第2批於115至116年交運遠程精準火力打擊系統18套、戰術區域飛彈20枚及精準火箭864枚等裝備。

在交運進度方面，國防部表示，第1批遠程精準火力打擊系統11套、訓練模擬器2套，已於113年9月26日接收；另外，戰術區域飛彈64枚，其中16枚已於114年1月7日交運，餘48枚依美方排程，管制於2025年第1季全數交運。

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