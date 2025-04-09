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世新大學攜手國家地理雜誌　青少年攝影工作坊推動影像教育新模式

圖一：世新大學攜手《國家地理》雜誌，首度推出專為青少年打造的三天兩夜攝影工作坊。左起2022國家地理雜誌臺灣攝影大賽青少年組亞軍郭定中、緯創人文基金會執行長周文玲、《國家地理》雜誌總編輯李永適、世新大學校長陳清河、2024國家地理雜誌臺灣攝影大賽青少年組季軍蕭亨哲。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學攜手《國家地理》雜誌，首度推出專為青少年打造的三天兩夜攝影工作坊。左起2022國家地理雜誌臺灣攝影大賽青少年組亞軍郭定中、緯創人文基金會執行長周文玲、《國家地理》雜誌總編輯李永適、世新大學校長陳清河、2024國家地理雜誌臺灣攝影大賽青少年組季軍蕭亨哲。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

影像的力量不僅在於記錄，更在於表達。為了讓下一代掌握這項技能並探索攝影的無限可能，世新大學與《國家地理》（National Geographic）雜誌首度合作推出青少年攝影工作坊，這項專為12至18歲青少年設計的三天兩夜課程，將於2025國家地理雜誌臺灣攝影大賽期間舉行，結合世新大學圖文傳播學系與數位多媒體設計學系的專業資源，為學員提供全面的攝影學習體驗。

此次合作邀請到二屆金鼎獎得主暨《國家地理》特約攝影師陳郁文，攜手世新大學圖文傳播學系系主任胡齊元與數位多媒體設計學系助理教授邱子杭，三位講師將以其深厚的專業知識與實務經驗，帶領學員深入了解攝影學的核心內容。課程涵蓋影像敘事、構圖技巧、燈光運用及人像攝影等多元主題，並透過戶外與室內的實作訓練，幫助學員在實踐中提升技術與創作能力。

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圖二：青少年攝影工作坊結合世新圖傳系與數媒系的專業資源與頂尖師資，提供全方位學習體驗。（圖／世新大學提供）

▲ 青少年攝影工作坊結合世新圖傳系與數媒系的專業資源與頂尖師資，提供全方位學習體驗。

《國家地理》雜誌總編輯李永適表示，攝影不僅是記錄瞬間的工具，更是一種強大的表達方式，尤其在當前快速變遷的社會中，影像能夠捕捉真實並傳遞情感。他強調，透過這次的工作坊，希望能啟發更多青少年拿起相機，探索世界，並用自己的視角講述獨特的故事。

世新大學校長陳清河則指出，世新大學長期以來致力於影像教育的發展，此次與《國家地理》的合作，是學術與實務資源融合的一次重要嘗試。他期待，參與工作坊的學員能夠在專業指導下，發掘攝影的魅力，並將技術與創意結合，創作出更具深度與意義的影像作品，更期待長久辦理青少年攝影工作坊，深耕攝影美學教育的影響力。

圖三：世新大學校長陳清河出席2025國家地理雜誌臺灣攝影大賽記者會，支持影像教育與青少年培育計畫。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河出席2025國家地理雜誌臺灣攝影大賽記者會，支持影像教育與青少年培育計畫。

本次課程將於7/4至7/6舉辦，最大特色在於結合世新大學圖文傳播學系與數位多媒體設計學系的優勢資源。圖文傳播學系以整合影像、設計與傳播為核心，課程涵蓋攝影、數位影像處理、動畫製作與視覺傳達等領域，培養學生成為全方位的創意人才。而數位多媒體設計學系則以前瞻性的課程設計，將AI技術與數位設計深度結合，為學生提供實務與創新並重的學習環境。這些專業背景不僅為工作坊提供了堅實的技術支持，也為學員打造了最佳的學習平台。欲了解更多報名資訊，請關注《國家地理》雜誌與世新大學的官方網站及社群平台，名額有限，敬請把握。

此外，世新大學圖文傳播學系將於4月22日至23日在校內LVS智能攝製基地舉辦第31屆畢業成果展《L@BLOG》，隨後於5月9日至12日參加台北南港展覽館的新一代設計展，並於5月22日至25日在華山1914文化創意產業園區舉辦校外展，展示學生們在影像與設計上的創新成果，彰顯世新大學在影像教育領域的卓越成就。

圖四：世新大學圖文傳播學系將於5月22日至25日在華山1914文創園區舉辦校外畢業成果展《L@BLOG》，呈現創新影像與設計作品。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學圖文傳播學系將於5月22日至25日在華山1914文創園區舉辦校外畢業成果展《L@BLOG》，呈現創新影像與設計作品。

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