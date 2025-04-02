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世新大學校園化身戀愛實驗場　10位戀愛重修生揭愛情心理學面紗

圖一：世新大學攜手三立電視推出首檔產學合作戀愛實境節目《戀愛，重修中》，4月5日起每週六晚間10點於三立都會台播出，揭開愛情心理學面紗。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學攜手三立電視推出首檔產學合作戀愛實境節目《戀愛，重修中》，4月5日起每週六晚間10點於三立都會台播出，揭開愛情心理學面紗。（圖／世新大學提供）

台北訊

愛情的真實與複雜，將透過世新大學與三立電視聯手打造的產學合作戀愛實境節目《戀愛,重修中》掀開全新篇章。這檔節目不僅是影視教育與產業合作的創新典範，更是一場深入探討青春愛情價值觀的情感實驗。節目將於4月5日起，每週六晚間10點於三立都會台首播，並於同日晚間11點30分在《戀愛,重修中》YouTube官方頻道首播。透過10位戀愛重修生的情感互動與人性釋放，節目呈現了世新大學專業課程結合產業實務的創新成果，體現出為學生打造多元學習平台、推動教育創新的理念。

《戀愛,重修中》以世新校園為背景，邀請10位單身男女化身「戀愛重修生」，在真實情境中重新學習愛情課題。節目全程零腳本，透過素人真實互動展現愛情背後的多樣面貌。戀愛偵查團由世新校友謝祖武、温昇豪、關韶文、吳怡霈、章廣辰、林映唯、Cindy，以及世新大學社會心理學系副教授詹昭能共同組成，透過細膩的觀察與專業推理，剖析重修生們錯綜複雜的感情線索，展現愛情的真實與人性深度。

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圖二：戀愛偵查團代表謝祖武（左一）、温昇豪（右一）為世新大學知名校友。（圖／世新大學提供）

▲ 戀愛偵查團代表謝祖武（左一）、温昇豪（右一）為世新大學知名校友。（圖／世新大學提供）

製作人兼總導演吳美鈴在記者會上表示，節目核心理念在於真誠呈現素人情感，並最大化展現他們的真實互動。她強調，節目完全摒棄劇本與人設，所有情節都源自參與者的真實表現。她認為，愛情並非純粹的甜蜜，而是人性釋放的舞台，這次的製作過程讓她深刻感受到素人們寫出的情感劇本比任何安排都更精彩。她形容這是一次零干涉、零介入的製作實驗，反映真實人生的情感共鳴，並讓觀眾重新思考愛情的本質。

世新大學校長陳清河、副校長兼教務長賴正能、副校長兼社會資源發展中心執行長林恒志特別出席記者會，展現對這次產學合作的高度支持。陳清河表示，透過校友與學生的共同參與，世新大學不僅完成了將學生想法轉化為節目的夢想，更成功打造了一個結合教育與產業的創新平台，期待藉由這次的成功經驗，進一步深化產學合作模式，為影視教育注入新能量。

圖三：來自世新的戀愛重修生柳姿廷（左二）、郭鎮奇（右二）現身記者會，展現真實情感與個性魅力。（圖／世新大學提供）

▲ 來自世新的戀愛重修生柳姿廷（左二）、郭鎮奇（右二）現身記者會，展現真實情感與個性魅力。（圖／世新大學提供）

節目製作過程中，世新學生深入參與企劃、拍攝與行銷等實務操作，並與業界專家直接互動，累積了珍貴的實戰經驗。本次合作涵蓋世新大學3個學系的專業課程，除了廣電系的「實境節目攝製實務」、公廣系的「節目行銷實作」，還有全國唯一的社會心理學系所開設的獨特課程「愛情社會心理學」。該課程以數位傳播貫穿各學門的創新理念為基礎，以及此次戀愛實境節目的應運而生，展現了社會心理學系多元且獨特的教學模式，成為全國極具代表性的教育典範。跨領域的協作不僅顯著提升學生的實務競爭力，也彰顯了世新校友的傳承精神，深化了影視教育與產業合作的連結，為學生的未來職涯鋪設更寬廣的道路。

戀愛偵查團的成員們對重修生的情感互動也有著精彩評價。謝祖武形容節目氛圍宛如宮鬥劇，翻臉比翻書還快，重修生們的戀愛心機令人驚嘆。他笑稱，這群人若進入演藝圈，絕對能「幹掉一票人」。温昇豪則指出，節目中的戀愛場景宛如母系社會，女性掌控了男性的思考模式，讓他對當代年輕人的愛情價值觀有了全新理解。

圖四：世新校友郭鎮奇（左）為地下音樂人，以灑脫態度面對感情，是節目首位選定的戀愛重修生。（圖／三立提供）

▲ 世新校友郭鎮奇（左）為地下音樂人，以灑脫態度面對感情，是節目首位選定的戀愛重修生。（圖／三立提供）

記者會上也邀來兩位戀愛重修生，同樣來自世新的「鄰家女孩」柳姿廷、「收山的情場浪子」郭鎮奇，現場展現了各自的真實個性與情感態度。柳姿廷直言，參加節目就像一場生存戰，短短10天讓她暴瘦2公斤；郭鎮奇則坦承自己過去的渣男行徑，並決心改過自新。這些真實故事不僅讓節目充滿戲劇張力，更引發觀眾對愛情與人性的深層思考。

《戀愛,重修中》是一場青春與愛情的深刻探索，同時展現了世新大學與三立電視在影視教育上的創新合作。節目將於4月5日正式首播，透過真實情感與專業分析，呈現愛情的多元樣貌與深層意義。敬請鎖定三立都會台與《戀愛,重修中》YouTube官方頻道，見證青春與愛情交織的精彩故事。

圖五：世新大學教授詹昭能（左起）與知名演員林映唯、温昇豪、謝祖武等世新校友組成「戀愛偵查團」，全程解析情感互動。（圖／三立提供）

▲ 世新大學教授詹昭能（左起）與知名演員林映唯、温昇豪、謝祖武等世新校友組成「戀愛偵查團」，全程解析情感互動。（圖／三立提供）

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