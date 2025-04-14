　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第六屆我世新主播初賽圓滿落幕　全台青年展現播報潛力

圖一：2025全國主持播報大賽「我世新主播」初賽正式揭幕。（圖／世新大學提供）

▲ 2025全國主持播報大賽「我世新主播」初賽正式揭幕。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

由世新大學主持播報暨行銷管理社主辦的第六屆「我世新主播」全國性主持播報大賽，於4月12日及13日舉行初賽。來自全台各地的青年學子熱情參與，選手們從嘉義、新竹、台南等地遠道而來，這些充滿潛力的參賽者齊聚一堂，在舞台上盡情展現語言魅力與媒體表達力。

世新大學校長陳清河在致詞時表示，歡迎全國選手踴躍參與本屆比賽，也特別感謝臺北市政府青年局的支持，以及三立新聞台、民視新聞台的大力協助，促成賽事圓滿進行。今年首次與三立新聞台合作，將決賽移師至三立新聞棚錄製並同步直播，開創了大賽與業界攜手合作的新篇章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖二：比賽特邀世新校友主播擔任評審，TVBS主播游皓婷（右四）、非凡主播賴家瑩（左四）與世新師長、主持播報暨行銷管理社合影。（圖／世新大學提供）

▲ 比賽特邀世新校友主播擔任評審，TVBS主播游皓婷（右四）、非凡主播賴家瑩（左四）與世新師長、主持播報暨行銷管理社合影。

作為傳播教育的領航者，世新大學長期致力於培養新聞與傳播領域的專業人才。陳校長強調，媒體與企業的支持讓比賽得以持續舉辦，也為熱愛主持和表達的青年提供了一個展現才華的舞台，這正是「我世新主播」比賽的初衷與價值。透過這場結合實戰與專業的競賽，激發青年對新聞播報的熱情與實力，並讓媒體業界看到未來的新星，為傳播產業注入更多新血。

圖三：世新大學校長陳清河（左）與傳播學院院長蘇建州（右）蒞臨「我世新主播」初賽現場，親自到場支持參賽同學。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（左）與傳播學院院長蘇建州（右）蒞臨初賽現場，親自到場支持參賽同學。

主持播報暨行銷管理社的創社社長李靖學長，也特別回到現場勉勵參賽者。他提到，七年前創辦這場比賽的初衷，是希望打造一個專業又能讓學生真正歷練的實戰舞台。儘管自己並非傳播科系出身，但在世新大學所累積的傳播能力，如今於科技產業中依然發揮關鍵價值。他鼓勵選手們把握每一次上台機會，因為這些主持與傳播技能，不僅適用於媒體產業，更能成為未來各行各業中的獨特優勢。

圖四：2025全國主持播報大賽「我世新主播」初賽正式揭幕，得獎選手開心合影！（圖／世新大學提供）

▲ 得獎選手開心合影！

世新大學公共關係暨廣告學系的學生，也是活動主持人楊依瑄分享自身經驗。她提到，自己在高三時也曾參加過由世新大學舉辦的主播比賽。這是全國少數專為高中生設立的參賽平台，如今能成為籌備團隊的一員，為學弟妹打造展現自我的舞台，她感到非常開心與榮幸！

圖五：2025全國主持播報大賽「我世新主播」初賽高中職組選手合影。（圖／世新大學提供）

▲ 2025全國主持播報大賽「我世新主播」初賽高中職組選手合影。

初賽現場，邀請多位世新校友與業界頂尖主播擔任評審，與選手進行近距離交流並提供專業回饋。高中職組的評審包括世新校友，TVBS主播游皓婷與非凡主播賴家瑩；大專組則由TVBS主播秦綾謙與華視主播羅意瑾擔任。主播評審們鼓勵選手持續磨練播報技巧，並讚揚他們在舞台上展現出的自信與互動能力。羅意瑾主播特別提醒選手在報導過程中的眼神交流與臨場反應，能展現出成熟的台風與專業素養。

2025「我世新主播」全國主持播報大賽決賽將於4月19日在三立新聞台攝影棚隆重舉行，並同步進行線上直播，屆時能讓更多觀眾即時欣賞選手們的精彩表現。

圖六：2025全國主持播報大賽「我世新主播」初賽大專院校組選手合影。（圖／世新大學提供）

▲ 2025全國主持播報大賽「我世新主播」初賽大專院校組選手合影。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬
獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網！
股災拖累首例！上櫃IPO喊卡　新股抽籤也沒了
獨／唐治平喪母10個月搭捷運被偶遇　「站務人員陪全程」近況曝
曾豪駒接任經典賽中華隊總教練　初步備戰規劃曝光
快訊／台61線驚悚車禍！騎士當場慘死
日相石破茂最強烈警告！　川普關稅恐「擾亂全球經濟秩序」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

穀雨轉運招貴人　4生肖犯太歲「把握7天」翻身

永慶房產集團高雄四品牌與高市青年局合作　挺青年築夢

明起連3天飆30度高溫　周末有局部短暫雨

接到工作邀約！他收到訂金讚「這人挺上道」　2個月後慘了

跟團玩日本讚「睡好吃好」！過來人點頭　曝2狀況：一定選跟團

第六屆我世新主播初賽圓滿落幕　全台青年展現播報潛力

「4生肖」4月下旬迎轉機！貴人助攻「工作運大旺」

立院交委會考察台中建設　中捷橘線、藍線最新進度曝

他好奇「為何會想抖內直播主？」　網曝關鍵原因：本質都一樣

「有姊姊的男生戰力超強」她一看就懂！5萬人爆共鳴：生存技能滿點

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

【一見面就用嘴握手的狗狗】7天沒見激動得不停嚶嚶叫XD

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

穀雨轉運招貴人　4生肖犯太歲「把握7天」翻身

永慶房產集團高雄四品牌與高市青年局合作　挺青年築夢

明起連3天飆30度高溫　周末有局部短暫雨

接到工作邀約！他收到訂金讚「這人挺上道」　2個月後慘了

跟團玩日本讚「睡好吃好」！過來人點頭　曝2狀況：一定選跟團

第六屆我世新主播初賽圓滿落幕　全台青年展現播報潛力

「4生肖」4月下旬迎轉機！貴人助攻「工作運大旺」

立院交委會考察台中建設　中捷橘線、藍線最新進度曝

他好奇「為何會想抖內直播主？」　網曝關鍵原因：本質都一樣

「有姊姊的男生戰力超強」她一看就懂！5萬人爆共鳴：生存技能滿點

林襄初登版被罵「壓力大到哭」　昔看負評陷憂鬱：這麼多人討厭我

韓國龜尾市婦女會拜訪桃園市議會　深化姐妹市情誼

泰山工地挖斷瓦斯管線　洩漏數值破表險釀氣爆！緊急止漏解危

最強復仇老爸張孝全「車內獨白」逼哭影迷　《器子》票房800萬奪冠

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

2車停台南路邊衰挨撞！肇事BMW直接落跑　警揪醉駕駛竟掛他牌

穀雨轉運招貴人　4生肖犯太歲「把握7天」翻身

從山林到海洋！第三屆台東南島OST會議聚焦文化傳承

台東火警2死悲劇！家屬發文點名兩單位沒作為　縣府回應了

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網　美鷹會精神領袖王鑫桃機被上銬

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

生活熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

把握好天氣！　3道鋒面接力時間曝

高鐵過站不停影響150旅客　補償措施公布：退票價50%+贈送禮品

堅持讓「151公斤高齡妻生孩」產後3天亡！怒告醫院

醫師點名「脂肪肝」5大元凶　關鍵4招改善

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

粉絲抖內問「去大陸開健身房」　館長回應了

快訊／13:58宜蘭近海規模4.4地震　7縣市有感「最大震度3級」

李珠珢球場穿太露　惹怒韓網「連肚臍都露出」

還有鋒面！　下波變天時間曝

更多熱門

相關新聞

世新攜手國家地理雜誌　青少年攝影工作坊推動影像教育新模式

世新攜手國家地理雜誌　青少年攝影工作坊推動影像教育新模式

影像的力量不僅在於記錄，更在於表達。為了讓下一代掌握這項技能並探索攝影的無限可能，世新大學與《國家地理》（National Geographic）雜誌首度合作推出青少年攝影工作坊，這項專為12至18歲青少年設計的三天兩夜課程，將於2025國家地理雜誌臺灣攝影大賽期間舉行，結合世新大學圖文傳播學系與數位多媒體設計學系的專業資源，為學員提供全面的攝影學習體驗。

世新校園化身戀愛實驗場　10位戀愛重修生揭愛情心理學面紗

世新校園化身戀愛實驗場　10位戀愛重修生揭愛情心理學面紗

世新女籃UBA四強賽奮戰到底　9球員展現不屈堅韌精神

世新女籃UBA四強賽奮戰到底　9球員展現不屈堅韌精神

從河豚刺蝟蛻變　世新女籃寫UBA奇蹟

從河豚刺蝟蛻變　世新女籃寫UBA奇蹟

林佳蓉飆39分　台師大奪UBA女籃季軍

林佳蓉飆39分　台師大奪UBA女籃季軍

關鍵字：

世新大學世新陳清河蘇建州我世新主播游皓婷賴家瑩2025全國主持播報大賽

讀者迴響

熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

川普關稅政策又變！專家點名「1類產品」慘了

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

即／警查獲豪宅賭場　驚見男星在列

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

面試早到25分鐘被刷掉　原因曝光

快訊／小油坑火燒山原因曝　烈火狂燒搶救中

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

即／陽明山小油坑火勢擴大　步道緊急封閉

快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶領銜人、召集人住處遭調查局搜索

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面