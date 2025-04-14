第六屆我世新主播初賽圓滿落幕　全台青年展現播報潛力

▲ 2025全國主持播報大賽「我世新主播」初賽正式揭幕。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

由世新大學主持播報暨行銷管理社主辦的第六屆「我世新主播」全國性主持播報大賽，於4月12日及13日舉行初賽。來自全台各地的青年學子熱情參與，選手們從嘉義、新竹、台南等地遠道而來，這些充滿潛力的參賽者齊聚一堂，在舞台上盡情展現語言魅力與媒體表達力。

世新大學校長陳清河在致詞時表示，歡迎全國選手踴躍參與本屆比賽，也特別感謝臺北市政府青年局的支持，以及三立新聞台、民視新聞台的大力協助，促成賽事圓滿進行。今年首次與三立新聞台合作，將決賽移師至三立新聞棚錄製並同步直播，開創了大賽與業界攜手合作的新篇章。

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▲ 比賽特邀世新校友主播擔任評審，TVBS主播游皓婷（右四）、非凡主播賴家瑩（左四）與世新師長、主持播報暨行銷管理社合影。

作為傳播教育的領航者，世新大學長期致力於培養新聞與傳播領域的專業人才。陳校長強調，媒體與企業的支持讓比賽得以持續舉辦，也為熱愛主持和表達的青年提供了一個展現才華的舞台，這正是「我世新主播」比賽的初衷與價值。透過這場結合實戰與專業的競賽，激發青年對新聞播報的熱情與實力，並讓媒體業界看到未來的新星，為傳播產業注入更多新血。

▲ 世新大學校長陳清河（左）與傳播學院院長蘇建州（右）蒞臨初賽現場，親自到場支持參賽同學。

主持播報暨行銷管理社的創社社長李靖學長，也特別回到現場勉勵參賽者。他提到，七年前創辦這場比賽的初衷，是希望打造一個專業又能讓學生真正歷練的實戰舞台。儘管自己並非傳播科系出身，但在世新大學所累積的傳播能力，如今於科技產業中依然發揮關鍵價值。他鼓勵選手們把握每一次上台機會，因為這些主持與傳播技能，不僅適用於媒體產業，更能成為未來各行各業中的獨特優勢。

▲ 得獎選手開心合影！

世新大學公共關係暨廣告學系的學生，也是活動主持人楊依瑄分享自身經驗。她提到，自己在高三時也曾參加過由世新大學舉辦的主播比賽。這是全國少數專為高中生設立的參賽平台，如今能成為籌備團隊的一員，為學弟妹打造展現自我的舞台，她感到非常開心與榮幸！

▲ 2025全國主持播報大賽「我世新主播」初賽高中職組選手合影。

初賽現場，邀請多位世新校友與業界頂尖主播擔任評審，與選手進行近距離交流並提供專業回饋。高中職組的評審包括世新校友，TVBS主播游皓婷與非凡主播賴家瑩；大專組則由TVBS主播秦綾謙與華視主播羅意瑾擔任。主播評審們鼓勵選手持續磨練播報技巧，並讚揚他們在舞台上展現出的自信與互動能力。羅意瑾主播特別提醒選手在報導過程中的眼神交流與臨場反應，能展現出成熟的台風與專業素養。

2025「我世新主播」全國主持播報大賽決賽將於4月19日在三立新聞台攝影棚隆重舉行，並同步進行線上直播，屆時能讓更多觀眾即時欣賞選手們的精彩表現。

▲ 2025全國主持播報大賽「我世新主播」初賽大專院校組選手合影。