哈哈台傑尼的職涯啟示　世新大學公廣系教育的獨特價值

▲ 哈哈台企劃兼主持人傑尼為世新大學公廣系優秀校友。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

從一年內四次轉職到走鐘獎得主，傑尼的職涯故事激勵著年輕夢想家，啟發學弟妹重新審視未來，激發潛能。世新大學公共關係暨廣告學系校友傑尼洪婕倪日前受邀返校，以「大家都是自己人，那我就直說了。」為題，分享她在YouTube頻道「HahaTai哈哈台」的工作經驗，生動講述大學選擇如何影響職業生涯，以幽默深刻的方式展示大學生活的多樣性和選擇的重要性。

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▲ 哈哈台企劃兼主持人傑尼受邀返母校，與學弟妹分享大學歷練與職涯故事。

在世新大學期間，傑尼積極參與多項活動，包括文學龍計劃、系學會以及交換學生計劃，這些經歷不僅豐富了她的大學生涯，也讓她發掘了對寫作和影像製作的熱愛。她與同學參加2016 TAA「校園創意策略提案競賽」獲得優選，藉由各類型活動培養了她的創意思維和團隊合作能力。她分享自己在大學時期的忙碌，從鮮少翹課到參加各種比賽，這些努力為她的職業生涯奠定了堅實的基礎。

▲ 世新大學公廣系系學會學生熱情主持，介紹學姐傑尼出場。

在職涯發展方面，傑尼的經歷同樣引起學弟妹好奇。她在2021年一年內換了四份工作，最終進入「HahaTai哈哈台」，與同為世新校友、圖傳系畢業的蓋瑞洪紹欽合作，擔任第三代企劃兼主持人，也一步步摸索出自己的定位。他們參與的作品曾榮獲2022年第4屆走鐘獎「訪到心坎獎」、2023年第5屆走鐘獎「最佳紀錄片獎」及「年度最佳影片獎」，這些獎項不僅肯定了她的工作，也展示了她如何將創意和熱情轉化為具體成果。

▲ 世新公廣系的學弟妹與學姐傑尼進行熱烈的提問交流。

在與學弟妹的互動中，傑尼強調了發掘自我特質的重要性，她鼓勵學生們認識自己的個性特質，以便選擇適合的工作和生活方式。她提到，保持善良和開放的心態是面對未來的不二法則，並提醒學生們在網路時代要謹言慎行。傑尼還分享了她對成功的看法，認為成功應由自己定義，而非社會標準。

這場分享會不僅讓大學生對未來有了更多的思考，也讓高中生看到了世新大學公共關係暨廣告學系的獨特魅力。該系以其多元的課程設計和豐富的實習機會，為學生提供了全方位的學習環境，鼓勵學生在學術與實務中找到自己的熱情與方向，吸引了許多有志於品牌行銷、公關廣告與傳播媒體的高中生前來就讀，為他們開啟一扇通往未來的大門。

▲ 世新大學公廣系主任徐暄淯致贈感謝狀予優秀校友傑尼洪婕倪。