考察屏南快速道路　蘇清泉：親自出席環評力推早日完工

▲立委蘇清泉會中發言 。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

立法院交通委員會今（5）日開赴屏東，考察屏南快速道路、屏南觀光鐵道、屏東單車道等建設，立委蘇清泉除全程參與，要求中央落實對屏東的各項建設承諾；蘇清泉指出，環評是交通建設中最易拖延的一環，他願親自出席環評會議，向環評委員表達在地心聲，以利早日完工。

交通部簡報，屏南快全長約66.5公里，其中A路段竹田交流道至枋寮，沿來義鄉山腳下建設，全程27.69公里，約八成採高架橋設計；B路段枋寮至楓港溪南側，全長21.43公里，路段地形較複雜，橋梁路堤交錯，並需建4座隧道；C路段楓港到車城，多為山坡路，路廊較窄，總長16.21公里。

簡報並指出，行政院於4月9日已核定屏南快速道路的可行性研究，總經費達1744億元，前辦理綜合規劃作業，預計今年6月啟動環評作業。按照此期程，屏南快應可按日前在蘇清泉質詢時獲卓揆承諾，力拚於2030年完工通車。

蘇清泉在考察中表示，基於他在第八屆立委任內，推動國道十號延伸新威大橋工程延宕整整十年的經驗，最可能會拖到進度的是環評作業，因此他當場向交通部表達，願意親自出席環評作業，希望能第一手向環評委員表達地方的心聲，以利早日完工通車。