屏東好客米食節啟動　集章抽iPhone等好禮

▲內埔鄉的A Mi Flat. Noooodles。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推廣屏東在地特色米食文化與客庄特色餐飲產業，屏東縣政府客家事務處自即日起至5月18日舉辦「米食地圖馬拉松」，集章活動，串聯六堆八鄉鎮、十大米食名店，推出期間限定的「套餐優惠」，民眾只要走訪店家並完成集章，就有機會抽中全新iPhone等限量好禮。

客家事務處表示，屏東客庄擁有豐饒農產與多樣米食風貌，由於傳統農耕時代，六堆客家人常處農忙，粄類等米製食品既可以止飢又易於保存，極為方便攜帶到農田工作食用；遇上年節慶典，家家戶戶會搗米、磨漿並配上不同食材，製作出各式各樣精緻可口的米食點心，以祀神祭祖保佑闔家平安或作為招待親戚朋友的饗宴，演變至今風格萬千，也誕生了許多客庄米食名店。

這次透過米食馬拉松的活動設計，讓民眾以輕鬆有趣而不失深度的方式認識六堆文化、品嚐在地米食，也為客庄優質餐飲業者帶來人流與商機；活動串聯的十大人氣米食名店遍布六堆八鄉，包括：萬巒鄉的五溝水阿英粄條、大人物餐廳；高樹鄉的可利屋食坊、大路關老麵店；麟洛鄉的珍味餐廳；長治鄉的穀倉客老味麵館；佳冬鄉的昌隆車站粄條；新埤鄉的擱再來麵食館；內埔鄉的A Mi Flat. Noooodles；竹田鄉的惜緣亭-米販部。

各店家也同步推出米食節專屬優惠，如套餐折扣、打卡送小菜、完成任務贈禮等，讓民眾吃得開心、玩得盡興。

客家事務處表示，「米食地圖馬拉松」集章抽獎即日起至5月18日下午4點，民眾只要走訪上述十大客庄米食名店用餐後，索取集章卡，並在不同店家集滿三枚戳章， 5月17日、18日在「2025屏東好客米食節」屏東公園活動會場投入集章卡並參加抽獎，就有機會把iPhone帶回家！每日前100位完成集章並現場投遞者，還能獲得可愛又實用的「哈囉米好」保冰杯。

客家事務處表示，米食地圖馬拉松為「2025屏東好客米食節」暖身活動，節慶主場將於5月17日起連兩天在屏東公園盛大登場，結合千人打粄、千盤米食、五十市集、十大名店、職人互動、趣味展演與六堆輕旅，歡迎各縣市民眾攜家帶眷一同體驗屏東客庄的好味道與人情味。

活動資訊與參與店家優惠詳情，請至：【屏東縣政府客家事務處Facebook粉專】