屏南快速公路成形　交通部：已進行綜規及環評

▲交通部長陳世凱說明屏南快速公路及屏南觀光鐵路推動進度及目標。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

立法院交通委員會今前往考察屏東縣公路、自行車道及觀光建設，交通部表示，「屏南觀光鐵道｣起訖點為內獅站至新設的恆春站，已依行政院指示辦理可行性研究，將儘速完成報告後，循序提報行政院審議。另外，「屏南快速公路」目前由公路局辦理綜合規劃及環境影響評估作業。

交通部長陳世凱指出，屏東地區發展快速，「屏南快速公路｣及「屏南觀光鐵道｣等2項重大鐵公路建設可加強區域聯繫，滿足用路人通行需求與帶動屏東地區觀光與發展，要求公路局及鐵道局加速辦理各項作業，也應加強與縣府及地方的橫向溝通。

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交通部公路局表示，「屏南快速公路」案正辦理綜合規劃作業，起點由國道3號竹田系統延伸台88線至恆春北端，全長約66公里，未來屏南快速公路及台9線南迴公路路網銜接串連後，對於地區經濟發展具加乘效果，以平衡東西部區域發展。行政院去年已核定本計畫可行性評估，目前由公路局辦理綜合規劃及環境影響評估作業。

針對「屏南觀光鐵道｣，鐵道局說明，屏南觀光鐵路起訖點為內獅站至新設的恆春站，因應觀光旅客成長需求，可改善恆春半島聯外交通，對於推展綠色觀光旅遊也有助益，已依行政院指示辦理屏南觀光鐵道可行性研究，將儘速完成報告後，循序提報行政院審議。

另外，交通部指出，目前屏東2項自行車道工程計畫縣府均已函報交通部公路局申請補助，將協助縣府加速強化自行車騎乘環境建置作業。其中，「屏菸-潮州單車道」為主線綜線延伸路段，循舊糖鐵路線將棕線自行車道延伸串連至屏東菸廠、屏東市縣民公園（屏東糖廠）、六堆客家文化園區等沿線重要景點，工程經費1800萬元。

至於「南州-林邊單車鐵道」則為主線紅線改善工程，利用國道3號橋下的道路打造出不受日曬雨淋的騎乘空間，總長約46.4公里，以九如鄉為路線起點，一路向南至林邊鄉，縣府預計推動鋪面優化、標牌、照明設備、休憩點更新與建置，工程經費3000萬元。