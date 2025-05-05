陸轎車高速衝撞公車亭致7死1重傷　重大意外頻傳！網喊：終於上熱搜

記者魏有德／綜合報導

山東棗莊滕州昨（4）日發生一起嚴重交通事故，事故疑似造成7死1重傷，不過，或是因近期大陸在五一假期期間多地傳出重大意外事件，這起交通事故雖早在當地社群媒體傳開，但全國性質的微博卻「悄無聲息」，連官方對事件的聲明都難以尋得，直至今（5）日下午才在微博上出現相關畫面，讓不少網友直呼，「終於上熱搜了！」

▲陸網傳滕州交通事故現場照片。（圖／翻攝微博）

根據事發現場流出的監視器畫面顯示，一輛黑色自小客車在不明原因情況下，先是高速在路面上掃出一個很大的S彎，緊接著車輛疑似失控衝往路邊，直接撞向公車亭，導致當時在候車的民眾躲閃不及，釀成重大交通事故。

▲肇事車輛直接衝向公車亭。（圖／翻攝微博）

事發後，當地民眾雖透過手機社群奔相走告，消息卻未登上全國版面，而這起波及無辜的事件在隔天才「好不容易」登上微博熱搜，引起網友們關注。

值得注意的是，截至發稿為止，官方並未具體給出事件詳情，然而，微博上的DeepSeek深度思考模式卻「不經意」隱約透露出整起事件的概況。

▲微博上的DeepSeek深度思考模式整理出來網友熱議重點。（圖／翻攝微博）

微博連結的DeepSeek透過網友討論的大數據內容整理出該起意外的相關討論內容，有目擊者稱，事故導致7人死亡、1人重傷，但官方尚未發佈具體傷亡數據，部分微博大V博主提到，傷亡者包括老人和學生。

此外，DeepSeek還直指「信息透明度爭議」稱，大量用戶反映相關視頻被刪除、熱搜被壓制，質疑官方未及時通報。