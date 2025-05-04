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銅礦88經典賽熱血開騎！台東環保局加碼推YouBike永續生活

▲銅礦88經典賽結合YouBike環保理念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲銅礦88經典賽結合YouBike環保理念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

結合運動熱情與永續理念，台東縣體育會自由車委員會主辦的「2025銅礦88經典自行車挑戰賽」4日在台東活水湖熱鬧登場，吸引近400位車友參賽。挑戰賽路線橫跨山海，展現台東獨有的自然與人文風貌。藝人姚黛瑋也現身參與，為活動增添亮點與人氣。

本次活動不僅是一場騎乘盛會，更是一場綠色生活的實踐。台東縣環境保護局把握機會，在現場設立公共自行車宣導攤位，推廣YouBike系統，期盼透過運動活動導入環保概念，強化民眾對低碳運具的認識與使用意願。現場提供YouBike APP註冊服務，並講解正確騎乘方法、安全裝備配戴及公共自行車傷害險相關知識，實用資訊獲得參賽者與民眾廣泛回響。

台東縣政府指出，台東擁有豐富的自然景觀與觀光資源，縣府長期致力於發展永續交通與友善城市環境，持續推動低碳運具及綠色出行策略，打造便利與永續兼具的生活圈。透過推廣公共自行車系統，不僅強化都市與鄉鎮間的交通接軌，也積極實踐聯合國永續發展目標（SDGs），特別是第11項「永續城鄉」與第13項「氣候行動」。

環保局進一步指出，透過參與大型賽事推廣YouBike系統，有助於擴大政策觸及面，提高民眾的參與度與接受度。攤位除了提供現場註冊指導，也教導正確的騎乘行為與風險防範知識，強調交通安全與騎乘保障，讓公共自行車不只是交通工具，更成為安全、便利、環保的生活選項。

目前台東YouBike系統已於多個地點佈建站點，並提供至2025年12月31日前不限車種、前30分鐘每次僅收5元的騎乘補助。環保局表示，未來將持續擴展站點布局，期望讓YouBike成為居民日常代步與觀光旅遊的雙重利器，進一步推進低碳城市的發展目標。

本次挑戰賽在熱血競騎之餘，也成功將綠色運輸與永續理念融入活動現場，展現出台東在運動觀光與環境政策結合上的創新嘗試。

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