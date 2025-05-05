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力推「花香直航！港網紅受邀花蓮踩線　3天2夜遍賞美景嚐美食

▲▼吉安鄉長游淑貞親自迎接香港網紅Yoyo Pun團隊。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲吉安鄉長游淑貞（左二）親自迎接香港網紅Yoyo Pun團隊。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉長游淑貞協力行銷花蓮縣政府成功推動的「花香航線」，日前透過花蓮縣觀光協會陳義豐理事長媒合，特邀請香港人氣網紅Yoyo Pun實地走訪花蓮，進行為期三天兩夜的花蓮食宿慢活之旅，並安排鄉長游淑貞、代表會主席邱美雲親自接機陪同行銷。

▲▼吉安鄉長游淑貞親自迎接香港網紅Yoyo Pun團隊。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉公所表示，經由大眾傳播力將花蓮縣與吉安鄉的特色美食、創意伴手禮、私密景點及特色旅宿，以短影音系列主題拍攝、播送，再次創造花蓮觀光產業與悠閒樂活旅宿特色曝光度，吸引國際旅人可以透過「香花」直航，帶動旅遊族群及家庭親子自由行客群，於今年暑假檔期優先選擇到花蓮旅遊消費。

▲▼吉安鄉長游淑貞親自迎接香港網紅Yoyo Pun團隊。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲Yoyo Pun於七星潭景點進行「30秒疊石PK比賽」。

首站由游淑貞陪同Yoyo Pun團隊來到知名景點「七星潭賞星廣場」，欣賞海灘上眾多國內外藝術工作者所創作的「疊石固花蓮」，游淑貞與YOYO臨時起意進行「30秒疊石PK比賽」，YOYO除了驚嘆蜿蜒海灘豐沛天然的鵝卵石之外，更興奮人生首次疊石體驗大成功，呈現在鏡頭底下的盡是美麗海岸、藍天白雲與美景天成的疊石藝術文化。

一行人在繁榮的花蓮市鬧中取靜，造訪具有百年歷史的「將軍府」，展開「在地食材大挑戰」，品嚐由世界冠軍師傅以吉安芋頭為內餡的金沙芋泥可頌，以及青創品牌奶油酥條、一口酥、小米酒特調和茶酒氣泡飲…來來往往行人個個親切的打招呼寒暄，也讓這位香港網紅感受到花蓮人濃濃的親和力。

▲▼吉安鄉長游淑貞親自迎接香港網紅Yoyo Pun團隊。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼壓軸行程來到榮登全國夜市王的「東大門夜市」嚐美食。

夜幕低垂前，來到吉安鄉的「山緹民宿」，由主人陳碧霞為「吉安四寶」開場，並陪同YOYO體驗採摘身旁隨手可及的龍鬚菜、胡瓜與小番茄，將農村慢活實際呈現在眼前，也讓生活在繁華都市的YOYO直呼：「能住在有菜園的地方太夢幻了，這才是真正的放鬆樂活！」第二天，時空轉換到鳳林小鎮的「何留Resort」，YOYO迅速化身「打工換宿體驗生」，實際從民宿服務的工作中，感受鳳林小鎮輕盈節奏與自然共融的快樂生命力。

▲▼吉安鄉長游淑貞親自迎接香港網紅Yoyo Pun團隊。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

最後壓軸行程來到榮登全國夜市王的「東大門夜市」，陳義豐理事長特安排花蓮東大門福町夜市可愛的管理委員愷怖 撒抰，全程將美食特色做詳盡導覽，還安排YOYO拍攝「一字決定你吃什麼」遊戲，邀請現場民眾跟著「鏡頭」大口品嚐竹筒飯、原民烤肉、經典棺材板…數不盡的夜市王名品。

游淑貞表示，這次邀請網紅YOYO行銷花蓮，內容以最自然慢活化的方式吸引更多海外朋友停留花蓮，透過網路鏡頭帶動國際行銷溫度與豐沛人情味入鏡，以自然農旅、文化美食開發國際創新契機。

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