「台灣遭入侵」成美軍唯一優先考量　美國防大腦制定戰略曝光

▲台海危機吸引全球關注。圖為解放軍宣布實行「聯合利劍-2024B」演習。（圖／翻攝中國央視）



記者吳美依／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）正式宣布，交由政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）領導制定2025年「國家國防戰略」（NDS）。根據先前報導，這份指導方針將把「遏止中國入侵台灣」，視為美軍唯一優先考量的戰略情境。

赫格塞斯在X發文宣布，最新的國防部「國家國防戰略」正在進行中，並將交由出色的柯伯吉領導，「要確保『美國優先』並且『透過力量實現和平』，沒有其他人能夠做得比他更好。」

五角大廈也發布新聞稿宣布此事，內文形容「國家國防戰略」是國防部的戰略路線圖，為川普總統「美國優先」與「透過力量實現和平」的議程提供明確實踐方向。

而根據《華盛頓郵報》3月底報導，「國家國防戰略」臨時草案，早在3月中旬就獲得赫格塞斯簽署，並在五角大廈內部分發。這份文件不同尋常，因為它重新調整了美國龐大的軍事架構，更聚焦在印太地區，而非國土防衛任務。

內文形容，中國是五角大廈「唯一進逼的威脅」，並把捍衛美國國土、阻止中國奪取台灣，視為美軍唯一主要的戰略前景，必須優先於其他潛在危險。此外，還將施壓歐洲、中東與東亞的盟友，增加他們遏止俄羅斯、北韓與伊朗威脅的責任，並把重點轉向反恐任務，打擊有能力或意圖對美國發動攻擊的組織。

▲柯伯吉高度關注台灣問題。（圖／翻攝美國國防部）



這份文件的主要制定者柯伯吉來頭不小。現年45歲的他，畢業於哈佛大學及耶魯大學，被美媒形容為「川普政策的大腦」，早在「川普1.0」就曾擔任國防部負責戰略和軍事發展的副助理部長。

今年3月，柯伯吉出席參議院軍事委員會聽證會時表示，美國核心利益在於阻止中國成為區域霸權，而他上任後的目標也包括避免台灣引發與北京的不必要衝突。

被問及台灣國會刪減軍費一事時，柯伯吉坦言深感不安，他在台灣政策溝通與建議之中，一直努力敦促台灣向南韓學習，也就是擁有一支更具戰力的軍隊。

此前，柯伯吉也曾投書媒體表示，台灣在大幅強化國防方面，極度缺乏急迫感。他認為，考慮到兩岸軍力差距懸殊，台灣國防支出至少應達GDP的5%。

此前，2022年的五角大廈「國家國防戰略」要求軍隊具備同時打贏2場戰爭的能力。但柯伯吉認為，美軍其實只能打1場戰爭，因此國防部應該準備好，只把戰略重心放在中國，並從其他區域逐漸淡出，尤其是歐洲與中東。

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