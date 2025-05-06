美眾議院通過台灣保證實施法案　定期解除「與台互動限制」

▲美國眾議院通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期審查美台交往限制，並提出解除計畫。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院5日以口頭無異議通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期審查對台交往的內部限制，並提出解除計畫，進一步強化對台支持。此案仍待參眾兩院通過文字一致的版本，經總統簽署後，才能完成立法程序。

據中央社報導，美國眾議院5日下午開始對「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）與「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）2項友台法案進行辯論。前者可視為2020年「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）的延伸與加強版本，與現行法律只要求國務院進行一次性審查不同，新法要求定期檢查美台交往準則，並提交國會報告及解除自我設限的行動方案。

自美國與中華民國斷交以來，美國國務院便設下種種規定，限制美方官員與台灣的外交及軍事互動。儘管時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2021年1月在卸任前宣布全面取消這些自我設限，廢除所有與台交往的準則，但拜登政府上任後卻恢復準則，僅放寬雙邊部分交流限制，允許官員正常往來。目前，國務院由曾提出數項挺台法案的盧比歐所領導，其未來政策走向備受外界關注。

5日在眾議院進行辯論的法案，同時呼籲美國盟友在適當時機下，反對中國破壞台灣邦交與國際關係的行為，並展現對台支持的國際共識。眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）在表決前指出，若要有效抗衡中國的全球野心，美國必須展現明確立場，從與台灣深化合作開始。他批評拜登政府時期的國務院受限於過時規定，削弱了美台關係，並強調當前局勢更加嚴峻，需以新版法案強化美國對台政策的戰略一致性。