10大觀光遊憩區　一中商圈第一變吊車尾！逢甲夜市跌出榜外

▲台中市議員王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠指出，交通部公布十大觀光遊憩區人次分析，台中市只剩一中街商圈勉強擠進全國第十名，這一年減近百萬人次。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行交通地政業務質詢，市議員王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠指出，交通部觀光署最新公布「113年十大觀光遊憩區人次分析」，台中市只剩一中街商圈勉強擠進全國第十名，這一年減近百萬人次。曾在去年勇奪全台冠軍的台中，如今跌落神壇，加上逢甲夜市、草悟道等熱門景點全面出局，合計流失超過250萬人次，砲轟市府不重視觀光產業下累積的結果。

觀旅局長陳美秀表示，去年六都中住房率高雄市負成長、台中是正成長，在國際行銷時，都會把3個商圈及夜市納入行銷。

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議員王立任表示，市府去年曾高調發布新聞稿，宣稱觀光人次創新高、台中的旅遊產業「持續升級」，一中商圈、草悟道、逢甲夜市三大景點都在全國前十名，但短短一年，三大景點有兩個都被擠出榜外，連一中商圈更從第一名跌落至第十名。

▲交通部觀光署最新公布「113年十大觀光遊憩區人次分析」。（圖／記者游瓊華翻攝）



市議員黃守達表示，西區草悟道從原本第八名掉落到第十九名，撇除新增景點不論，2024觀光旅次全台最高的高雄市，就有三個既有景點超車草悟道，可見城市行銷的重要。此外，中央觀光署的觀光休憩區統計每年都會新增項目，台中今年就增加好幾個，觀旅局不應該以旅次人數正成長為由，忽略台中觀光發展遇到的問題。